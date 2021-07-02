通脹來襲！煤炭需求高企不下　價格升至創紀錄水平

雖然各國政府尋求能源轉型，努力淘汰煤炭，但由於炎熱的夏季，還有疫情後經濟復甦的需求，發電廠正急於確保充足的電力，偏偏一些煤炭生產國產量受影響，供需出現失衡，而天然氣成本近期上升，意味着公用事業沒有更便宜的替代品，這都讓亞洲各地的煤炭價格近期飆升至創紀錄水平。

外媒報道，亞洲是使用化石燃料的大宗買家，澳洲紐卡斯爾港煤和中國秦皇島港煤的現貨價今年都升了超過50%，創下新高。另外，期貨價格也居高不下，澳洲升了近50%，中國更已翻倍。

報道指，這次煤價反彈凸顯了煤炭在全球能源結構的長期作用，特別是在亞洲的大型和增長經濟體內。數據顯示，煤炭在2019年佔全球發電量的1/3以上，而前3大消費國：中國、印度和美國，估計今年都將使用更多煤炭去發電。

金屬及礦業投資公司Shaw and Partners的資深分析師歐康納（Peter O’Connor）表示，煤炭價格繼續走高，在訂價上接近高峰。南非煤炭生產商Exxaro Resources的營銷經理Sakkie Swanepoel亦表示，可以預見煤炭價格直到年底仍會保持強勁。