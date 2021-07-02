摩通朱海斌：經濟規模大並不代表相關貨幣普及

摩根大通董事總經理、中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌在債券通論壇上指出，人民幣國際可分為不同階段，現時國際化進程與2010至2015年間的國際化不同。上一輪主要動力是跨境貿易結算，而目前則主要來自跨境投資，舉例指外資持有內地股票，由2016年的1%升至現時約4.3%水平。另外，近年A股及人民幣債相繼被納入全球主要指數，亦反映出推動力改變。

他表示，外資憂慮資金流入中國境內後，離開時會否存有制約，故建議監管當局在資金項目開放上，應盡快雙方開通，包括債券南向通。同時，目前不少中國政策性文件、從業員要求等，有語言上的掣肘，期望在岸市場開放短期內能更友好外資。

朱氏又表示，中國債市在訊息披露及評級上仍有進步空間，評級標準與海外不同，認為在信用債的投資評級、信貸等方面的配套建設改善。

他指，其他國際主要貨幣都經過長時發展才有現時的地位，人民幣開始國際化約10年時，屬較年輕的階段，中長期發展來看，對人民幣國際化進程樂觀。市場預期中國於2030年將超過美國，成為全球最大經濟體，惟經濟規模大並不代表有關貨幣普及，中間仍有很大一段路，亦需要很長時間。

朱氏坦言，若中國屆時金融市場開放程度仍處現有階段，難以支持，認為中國需要加強資產開放，保持金融體系穩定，而人民幣亦需要高度且雙向開放，相信這十年是突破階段。