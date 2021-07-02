二手樓價指數按周升0.15%

二手樓價指數向上，中原城市領先指數CCL報188.38點，創97周(即2019年8月後)新高，按周升0.15%，連升5個星期。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報191.01點，創100周(即2019年7月後)新高，按周升0.06%。CCL(中小型單位)報188.51點，創97周新高，按周升0.04%。CCL(大型單位)報187.72點，創101周(即2019年7月後)新高，按周升0.73%。CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連升4周，分別升2.55%、2.11及2.34%， CCL(大型單位)連升4周共2.08%。 相信樓價升勢持續，CCL即將重返自己190.48點的歷史高位，現時相差1.10%。

四區方面，四區樓價走勢各自反覆。港島CCL_Mass報194.28點，按周升0.77%，連升2周共1.56%。九龍CCL_Mass報185.97點，按周跌0.07%。新界東CCL_Mass報202.3點，按周跌0.21%，繼續企穩202點水平。新界西CCL_Mass報175.22點，按周跌0.33%，連升7周後回軟，繼續企穩175點水平。

2021年上半年計，CCL(大型單位)累升8.01%，而CCL(中小型單位)累升6.69%，豪宅指數升幅跑贏中小型單位，顯示上半年豪宅樓價向上發力追回落後。而CCL上半年累升6.9%、CCL_Mass累升6.53%。四區方面，新界西CCL_Mass升幅顯著，上半年累升9.88%，跑贏新界東CCL_Mass累升6.31%、九龍CCL_Mass累升6.03%及港島CCL_Mass累升4.49%，帶領整體大市向上迫近歷史高位。