長沙灣The Campton待售單位46伙　最平折實價782.4萬元

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton今日(2日)開放現樓示範單位及會所供傳媒參觀，單位為32樓G室交樓標準單位，實用面積511方呎，兩房間隔，客飯廳長約5.3米，連接22方呎露台，客廳、兩間睡房及廚房，均景觀開揚，可遠望維港景致。該單位折實售價1,113.5萬港元。

至於住客會所室內及戶外總面積逾2.5萬方呎，提供逾20項設施，包括24小時健身室、多功能宴會廳、長達26米的室外游泳池，更特別提供KOL直播室及電競空間。

萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞稱，項目上月已獲批滿意紙，連同上述單位，32樓共設有5個交樓標準示範單位，明天(3日)開始供客戶預約參觀。

該盤至今已售出421個單位，佔樓盤467伙逾90%，套現逾36.4億元，而項目第2季平均成交呎價約2.08萬元。

目前仍有46個中高層單位待售，包括37以價單形式推售單位，入場最平為29樓K室，實用面積369方呎，折實售價782.4萬元。招標的9個單位當中，包括一個頂層特色戶，而項目已售出另外2個特色戶，呎價接近3萬元。

至於同系何文田VAU Residence亦持續銷售，暫沽出57伙，平均呎價約25,432元，套現近4億元。