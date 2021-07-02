理想汽車6月交付量創新高　按年增逾3倍

在美掛牌的3大中資電動車製造商之一的理想(美股：LI)周五(2日)公布6月份電動車交車數量達7,713輛，創下單月交車數量新高，按年增321%，按月增78%；第2季理想交車數量達17,575輛，按年增166%，按季增40%；上半年合計交車數量達30,154輛。

理想CEO李想表示，第3季有信心在中國市場「中大型 SUV車型」和「30萬以上自主豪華品牌車型」的銷售量天花板再向上提升到一個全新的高度，並爭取拿下全球市場所有插電式車型銷售量第一的位置。

目前理想唯一的工廠位於常州，年產能達10萬輛，料擴建後，明年產能將增長1倍至年產20萬輛。

今年2月底理想宣布2025戰略，內容明確指出希望在2025年將實現160萬輛銷售量目標，佔中國電動車20%的比重，成為內地第一的智慧電動車企業。

市場認為2025年將實現160萬輛銷售量目標是有困難度，因為根據理想官方數據顯示過去17個月總計交車數量有5萬多，意味着加上今年數據，理想接下來每年交車數是至少要達29萬輛。

今年上半年理想交車數量約3萬，下半年就算銷售成長一倍達6萬輛，全年銷售量也只有9萬輛，與29萬輛的標準仍有不少差距，這將加重未來幾年的交車數量。另一方面，即使擴廠順利，產能滿載，明年產能最多也只有20萬輛，因此理想必定要再擴廠，或是另建新廠。另有消息指，理想將接手現代位於北京順義年產能達30萬輛的工廠，並已經為此廠發出招聘廠廠長的訊息。