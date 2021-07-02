金價重上1780美元 道期做好
2021年07月02日 16:30
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美匯指數報92.67；港匯見7.7683；離岸人民幣(CNH)報6.4899；美元兌日圓報111.5；歐元企1.1832，英鎊處1.3764。金價重上1,780美元。油價個別發展，布油報75.76美元，紐油報75.24美元。歐股個別發展，道指期貨升54點。
●港股午後跌幅擴大，恒生指數收報28,310點，跌517點或1.8%。國企指數報10,415點，跌247點或2.32%；科技指數報7,892點，跌262點或3.22%，主板成交1,759億港元。https://bit.ly/3hqlvIa
●深圳創業板指瀉3.5%，外資淨賣出86億人幣。https://bit.ly/3y6WNDk
●傳Apple零售員工將試行混合工作模式。
-傳Apple及英特爾將採用台積電下一代晶片技術。
●香港上市中企踏派息高峰期，購匯因素恐令人民幣本季承壓。
●比特幣高位冧五成，分析列5大再崩盤風險...
●通脹來襲！煤炭需求高企不下，價格升至創紀錄水平
●逾2,100億外資6月湧新興市場投資組合，4成進中國。
●富時羅素將小鵬納入旗下指數，下周四生效。
●摩通朱海斌：經濟規模大並不代表相關貨幣普及。
●中國經濟：
-中國十年來最嚴峻電荒恐延至年底，勢重創經濟。
-內地爛尾樓增，房企高管坦言：房產業輝煌時代已成過去…
-內地明確新業態中價格違法行為的處罰標準。
●羅兵咸永道：香港全年IPO有望達5,000億創新高。
-羅兵咸永道：料全年最多30間生物科企來港上市。
●中原：香港住宅部上半年營業額增長38%破頂。
●港交所巴曙松：債券發展對人民幣國際化有重大作用。
●歐冠昇：港交所將在債券通內推出更多產品及服務。
●二手樓價指數按周升0.15%。