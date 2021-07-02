全球肉類需求罕見下跌　通脹預期改變習慣取向…

在價格強漲的背景下，全球對肉類的需求正在減弱，並可能推動一個減少動物性蛋白質的生活形態轉變。外媒報道，在美國，雜貨店的肉類銷售額比1年前下降了12%以上。在歐洲，預計今年整體牛肉需求將下降1%。在阿根廷，這是全球肉食需求最大的地區之一，其人均牛肉消費量比去年下降了近4%。

雖然其中一些數字可能看起來很小，但在肉類世界中，即使是微弱的下降也是罕見的。在去年疫情之前，全球的肉類消費一直處在多年的持續增長。

分析指出，對肉類最大的需求威脅，來自去年10月開始的價格狂漲，全球動物飼料供應緊張和供應鏈中斷，造就了這一趨勢。聯合國全球肉類價格指標已經連續8個月上升，為2011年以來最長的連續上漲時間，指標也接近多年高點。

政府數據顯示，與疫情前相較，5月份美國的碎牛肉零售價格強升約6%，而整雞上漲近9%，豬排上漲13%，至每磅約3.88美元。

報道引述倫敦市場研究機構Euromonitor International產業經理Tom Rees表示，當肉類變得太貴而無法食用時，如果消費者買不起，就要遠離之。此外，消費者對健康和氣候影響等問題，也出現根本性的態度轉變。隨着更多內類替代品，人造肉普及，人們正開始轉向植物性飲食習慣。趨勢顯示，肉類需求似乎受到長期威脅。

StoneX Group Inc.駐上海分析師 Darin Friedrichs表示，即使在肉類通脹相對溫和的中國，植物性飲食也獲得了新的吸引力。年輕一代更加注重健康，更少地食用肉類及家禽，提供以植物為基礎的選擇，成為時尚及一些高檔餐廳的賣點。