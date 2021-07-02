6月現樓按揭登記增26%　創9個月新高

據中原按揭研究部及土地註冊處最新數據顯示，今年6月份現樓按揭錄得9,301宗登記，按月大增26.1%，為9個月新高；樓花按揭登記亦錄得828宗，按月增25.8%，創17個月新高。

總結今年上半年，現樓按揭登記量按年增加27%，至43,445宗；樓花登記方面，今年首6 個月錄得2,779宗登記，按年減少21%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，樓花宗數重返疫情前水平，近月新冠肺炎疫情好轉，市場重拾熾熱的入市氣氛，下半年現樓及樓花按揭宗數有望繼續向好。

樓花按揭方面，滙豐銀行按月增加1.1個百分點，市場佔有率為27.5%，保持連續5個月榜首。中銀香港巿佔率19.9%排第二，巿佔率按月增加0.1個百分點。排名第3至5位排名排序為，市佔率15.3%的恒生銀行、市佔率12.4%的渣打香港，及市佔率5.3%的建設銀行(亞洲)。