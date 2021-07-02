吉汽旗下品牌極氪購入電動車資產

首先，極氪(公司擁有51%權益之附屬公司)與浙江吉利(吉利控股擁有約71%權益之附屬公司)訂立CEVT收購協議，以現金約10.578億瑞典克朗(約9.6億港元)收購CEVT之100%股權。CEVT於二零一三年在瑞典成立，主要從事智能電動汽車之造型設計、軟件系統開發、硬件模塊開發、虛擬仿真技術研發以及提供智能移動出行技術解決方案。

其次，極氪與吉利汽車集團訂立浩瀚能源收購協議，據此，極氪有條件同意收購浩瀚能源30%股權，現金代價約900萬元人民幣。

最後一項收購則是，極氪與浙江吉創及寧波威睿(均為吉利控股全資附屬公司)訂立寧波威睿認購協議。據此，極氪有條件以現金代價約為8.6億元人民幣認購寧波威睿之額外資本。完成後，極氪及浙江吉創將分別持有51%及49%寧波威睿經擴大之股本。

於收購事項及寧波威睿認購事項完成後，極氪集團將擁有由CEVT開發之汽車及電動汽車相關技術，並從事生產及銷售電動汽車、動力電池和電驅系統及其他汽車部件。