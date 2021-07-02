新盤再錄逾億元交投　將軍澳特色戶呎價近2.8萬元

踏入7月，多個大型新盤出籠前，購買力繼續追捧各區豪宅項目，其中位處港島傳統豪宅地段的大型新盤，再錄樓價逾億元標準戶交投，而將軍澳區頂層特色戶亦獲買家近呎價近2.8萬元承接。

●21 BORRETT ROAD1期高層大戶逾1.81億沽出

大額豪宅需求回升，據一手銷售資訊網資料，長實集團（01113）旗下港島半山21 BORRETT ROAD第1期，踏入下半年即錄首宗交投，今日（7月2日）售出的22樓6號單位，實用面積2,169方呎，連車位成交價逾1.81億元，呎價83,679元。

●將軍澳MONTEREY特色戶2116萬售出 呎價2.78萬

新盤特色單位受追捧。會德豐地產的將軍澳MONTEREY，售出第3座19樓D單位，實用面積759方呎，天台面積563方呎，成交價2,116.4萬元，呎價27,884元。

●觀塘凱滙1期低層單位逾1,286萬獲承接

市區現樓項目承接力理想。信和置業（00083）位於觀塘的凱滙第1期，今日（7月2日）賣出1座6樓D單位，實用面積593方呎，成交價1,286.03萬元，呎價21,687元。

●維港滙III連沽兩伙 一房戶呎價逾2.8萬

由5大發展商合作的西南九龍維港滙III，今日（7月2日）連錄兩宗成交，其中第2座22樓B單位，屬一房間隔，實用面積312方呎，成交價874.06萬元，呎價28,015元。

●長沙灣The Campton待售單位46伙 最平折實價782.4萬元

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton今日(2日)開放現樓示範單位及會所供傳媒參觀，單位為32樓G室交樓標準單位，實用面積511方呎，兩房間隔，客飯廳長約5.3米，連接22方呎露台，客廳、兩間睡房及廚房，均景觀開揚，可遠望維港景致。該單位折實售價1,113.5萬港元。

至於住客會所室內及戶外總面積逾2.5萬方呎，提供逾20項設施，包括24小時健身室、多功能宴會廳、長達26米的室外游泳池，更特別提供KOL直播室及電競空間。

萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞稱，項目上月已獲批滿意紙，連同上述單位，32樓共設有5個交樓標準示範單位，明天(3日)開始供客戶預約參觀。

該盤至今已售出421個單位，佔樓盤467伙逾90%，套現逾36.4億元，而項目第2季平均成交呎價約2.08萬元。

目前仍有46個中高層單位待售，包括37以價單形式推售單位，入場最平為29樓K室，實用面積369方呎，折實售價782.4萬元。招標的9個單位當中，包括一個頂層特色戶，而項目已售出另外2個特色戶，呎價接近3萬元。

至於同系何文田VAU Residence亦持續銷售，暫沽出57伙，平均呎價約25,432元，套現近4億元。