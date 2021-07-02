超級旱災席捲美國西部　分析指穀價或再飆30%…

受氣候變遷影響，美國西部正遭逢20多年來最嚴重的旱災。分析指出，若旱災情況短期內未有改善，穀物價格可能在7月底飆逾30%。

外媒引述Hackett Financial Advisors總裁Shawn Hackett表示，在旱災干擾下，許多主要小麥產區情況不太樂觀，可能導致高品質小麥極度短缺。Hackett認為，乾旱將持續至7月底，導致小麥價格上升至每蒲式耳10美元至11美元，甚至更高水平。

數據顯示，春麥期貨近期合約價為每蒲式耳8.09美元，短短3個月時間已累升31%。

美國農業部報告指出，如今美國高達89%的春麥產區正在承受乾旱影響，其中超過4/5產區旱災情況嚴峻、極端甚至異常，使春麥作物良率僅達20%。分析指出，觀過去三年同期，春麥良率均超過60%，當前春麥良率卻創下30多年來新低，幾乎是前所未有的情況。另一項刺激春麥價格上揚的原因為玉米市場的活躍。美國農業部早前表示，因庫存低於交易商預期，玉米價格至少上升了10%。鑑於交易員預期部分農民將以小麥替代玉米作為動物飼料，小麥價格也會跟進升約5%。