台積電3納米工藝搶先量產　英特爾借力重奪領導地位？

半導體產業混戰加劇！世界最大晶片代工廠台積電最先進的3納米製程工藝預料明年進入量產階段，市傳蘋果公司（Apple Inc.）及英特爾（Intel）已搶先預訂產能，而且英特爾包下的產能比Apple還多，可見聲言重振英特爾晶片工藝的工程師新帥蓋爾辛格（Pat Gelsinger），現階段也不得不向現實低頭，事關做開通訊晶片的台積電另一大客高通亦入場「攪局」，其新帥也揚言進軍手提電腦晶片市場，更聲言欲與Apple一較高下。

半導體始祖英特爾這次找台積電代工的3納米製程晶片，也印證台積電今年有240億美元用於生產環節的資本開支確實有其身影，而英特爾打算用將會是最尖端的3納米製程生產於手提電腦及數據中心伺服器的中央處理器（CPU）晶片，藉此從運用台積電最領先工藝進行代工的Nvidia和超微半導體（AMD）手上，奪回數據中心晶片的市場份額，並鞏固其電腦CPU霸主地位。

目前使用Windows作業系統的手提電腦，多數仍會採用英特爾的CPU，其次則為AMD。而Apple旗下的MacBook則是採用自行研發並找台積電代工的CPU，換言之今後手提電腦CPU極可能由台積電，也就是被指地緣政治風險高的台灣主宰。採用3納米製程的晶片，比起上一代5納米，效能提升最多15%，耗電減少最多三成。

據悉，Apple可能率先在iPad採用台積電3納米製程CPU，預期明年下半年將開始量產，下一代iPhone晶片由於要趕及今年面世，暫且會用4納米（即升級版的5納米工藝）。儘管如此，英特爾仍可能超越Apple成為台積電3納米製程的最大客戶，分析認為，這是由於英特爾7納米製程要延遲到2023年才能推出，為免被對手拋離，想藉由台積電的力量，度過這段技術調整期。

不過，英特爾的威脅恐怕不止是老對手AMD，現在還有向來只做手機系統晶片及Android平板電腦晶片的高通。高通新任行政總裁Cristiano Amon接受外媒訪問時稱，公司未來的發展重點之一乃手提電腦晶片，更聲稱要提供媲美Apple CPU的產品。他更稱，英特爾及AMD晶片在節能效果上，始終不及Apple，兩番話可謂完全不把當前市場「一哥」英特爾放在眼內。

Amon敢出豪言，自然有他的底牌。據了解，高通已擁有一隊晶片架構設計師團隊，該團隊曾參與Apple晶片的研發。他更表示，相信高通能做出市場上最好的晶片，並指如果要與Apple競爭，需要客製化設計晶片，而不是像智能手機那樣使用長期合作夥伴ARM的架構。

從往績來看，高通過去也曾在手機晶片市場輕鬆淘汰英特爾，其「驍龍」晶片更成為Android旗艦手機的必備，也是唯一能與Apple在手機晶片性能上一較高下的公司。

●華為不死「芯」 全力搶人才

華為受美國連環追殺，屢被傳出晶片快將耗盡，通訊和手機發貨瀕危，惟近日被日本媒體發現，該公司正於美國之外的全球範圍招募人才，並積極投資晶片業，圖謀以新布陣繼續對抗美國制裁。

據報道，華為現時在德國和芬蘭招募晶片工程師，又分別於兩地招兵研發自動駕駛技術和大數據；同時在波蘭物色人才從事網絡設計、並於當地和加拿大找人開發人工智能（AI）技術，又延攬俄羅斯的電腦架構專才。該企不但連土耳其伊斯坦堡的軟件和作業系統開發人員也不放過，更把手直接伸進對手愛立信的「老巢」瑞典，開設關於5G和6G科技的職位。華為「掃貨單」所針對的諸多技術，基本上都是美國政府的重點投資領域。

華為為網羅頂尖人才亦下了血本，據招聘平台Glassdoor的調查，華為資深工程師的平均年薪為19.1萬美元（約149萬港元），比起Google資深工程師平均年薪16.1萬美元高出一截。

該企創始人任正非說過︰「我們有錢和有地方把全球人才收歸麾下」，而今、明兩年是華為謀求生存和發展戰略最具挑戰性的兩年，其中人才是任何戰役最重要的關鍵。事實上，他早在去年下旬便揚言今年會聘請至少8,000名應屆畢業生，並大大增加研究支出。

繼上周傳出華為將在武漢開設旗下首間晶片廠，預計明年起分階段投產，以實現半導體自給自足後，日媒發現華為上半年加碼投資10家與晶片有關的內地企業，胃口包括半導體黏合材料、製造設備，以及幾乎完全美國「卡脖子」的晶片設計軟件。

另外，內媒引述消息指，華為旗下哈勃科技投資入主上海阿卡思微電子技術。而阿卡思主要從事微電子科技，包括集成電路（IC）晶圓設計，公司註冊資本增加三分之一至1,600萬人民幣。值得留意的是，哈勃科技已經在短短3年間，投資40家晶片公司。

●福特缺芯面臨二度減產

汽車晶片短缺情況惡化，專家預測全球汽車業今年營收合計將減少1,100億美元（約8,580億港元）。當中，美國汽車大廠福特（Ford）便因缺芯而正面臨二度減產，恐使其本土市場市佔率萎縮至超過半世紀的最低水平。

福特宣布，北美8家工廠將從本月開始陸續停工或減產，直至8月初，包括美國6家工廠，受影響車款包括農夫車F-150及野馬跑車等。其中，生產農夫車Ranger和運動型多用途車（SUV）Bronco的密歇根州廠房，則基於晶片以外的零件缺貨而需於本月5日至26日停產，惟福特拒絕透露是甚麼零件缺貨。

數據供應商Edmunds估計，福特次季在美國的輕型汽車市佔率縮減至僅10.7%，創1960年代以來最低水平。由於福特較其他同業更依賴日本車用晶片商瑞薩電子的供應，而瑞薩一座晶片廠於3月發生大火，令供應問題惡化。至於另一美國大車廠通用汽車市佔率也僅15.4%，創2002年來最低季度水平，首次跟日本豐田打成平手。豐田因有較好晶片庫存管理，故受影響程度較輕。相反，南韓現代汽車與子公司起亞第二季於美國的市佔率合計首次超過10%。

另外，德國政府計劃倍增對半導體產業的補助金，藉以擴大高科技產業基礎。據外媒報道，德國經濟部長Peter Altmaier指出，政府已撥出50億歐元來支持晶片製造商，未來政府補助金或會增加一倍至100億歐元。