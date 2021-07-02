下半年太古城、美孚新邨及黃埔花園等相繼發市

踏入下半年二手買賣保持活躍，包括鰂魚涌太古城、荔枝角美孚新邨及紅磡黃埔花園等多個藍籌屋苑，本月已相繼發市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城錄下半年錄首宗買賣，單位為燕宮閣中層E室，實用面積約747方呎，套三房間隔，原業主開價約1,650萬元，多次議價後以1,638萬元沽出，實用呎價約21,928元，新買家為港島區換樓用家，曾在多區睇樓後入市上址

●鰂魚涌康景花園C座極低層3室，實用面積約835方呎，套三房連儲物室間隔，享池景，近日以1,284萬元成交，實用呎價約15,377元，原業主於2005年4月以約386萬元購入，持貨約16年帳面獲利約898萬元，物業升值逾2.3倍。

●北角富麗園C座低層4室，實用面積約681方呎，三房間隔，望樓景，獲區外換樓客以約1,233萬元承接，實用呎價約18,106元，原業主於2010年2月以568萬元購入，持貨11年至今沽出，帳面獲利665萬元，單位期內升值近1.2倍。

●北角百福花園百佳閣高層H室，實用面積約606方呎，三房間隔，以990萬元易手，實用呎價約16,337元，原業主於2017年10月購入上址，當時作價800萬元，持貨3年多至今沽售，帳面獲利190萬元，單位期內升值約24%。

●西半山豫苑1座中層H室，實用面積約587方呎，兩房間隔，叫價約1,200萬元，議價後以1,116萬元成交，實用呎價約19,012元，新買家為同區客，鍾情屋苑環境及位處傳統豪宅地段，故斥資入市自用。

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九龍區

●將軍澳峻瀅5座低層F室，實用面積約502方呎，兩房間隔，望園景，6月中放盤，叫價795萬元，經議價後減價10萬元或約1.3%，至近日以785萬元交吉易手，實用呎價約15,637元，屋苑現時約有115個放盤，入場費由750萬元起。

●將軍澳廣場5座低層F室，實用面積545方呎，兩房間隔，另設儲物房，向海灣景，議價後以960萬元成交，實用呎價17,615元，原業主於2011年6月以463萬元購入上址，持貨10年轉手帳面獲利497萬元，單位期內升值約1.07倍。

●將軍澳居屋廣明苑C座低層4室，實用面積約539方呎，享園景，去年11月放盤，未補價第二市場開價480萬元，累減52萬元或約11%，獲區外白居二買家以428萬元承接，實用呎價約7,941元。

●將軍澳清水灣半島8座中層B室，望全海景，兩房間隔，實用面積約531方呎，以約838萬元放盤1個月後，獲區內客接洽，雙方議價後減價約20萬元，以約818萬元成交，實用呎價約15,405元，新業主為首置客，睇樓後決定承接。

●啟德區6月錄約80宗租務成交，龍譽全月錄逾20宗，包括2B座中層D室，一房間隔，望園景，實用面積約306方呎，以約16,000元放租1個月，即吸引區內客洽詢，議價後減價500元，以15,500元租出，實用呎租約50.7元，新租客為單身客，睇樓兩次即決定承租。

●長沙灣昇悅居6月份錄約10宗買賣成交，屋苑2座高層B室，實用面積約516方呎，兩房間隔，以1,020萬元放盤，1個月後獲區內客洽購，議價後減價25萬元，以約995萬元成交，實用呎價約19,283元。

●長沙灣碧海藍天2座高層F室，實用面積約499方呎，兩房間隔，議價後以968萬元成交，實用呎價約19,399元。原業主於2015年5月以801.1萬元購入單位，是次轉手帳面獲利166.9萬元，升值約21%。

●荔枝角美孚新邨7期萬事達廣場3號低層A室，實用面積約555方呎，原則大兩房間隔，擁露台，最初開價838萬元，放盤1個月，即獲買家以813.8萬元承接，實用呎價約14,663元，新買家為外區上車客，見單位間隔罕有，睇樓1次即拍板入市自用。

●紅磡黃埔花園錄本月首宗買賣，屋苑11期13座低層B室，實用面積約639方呎，成交價約1,095萬元，呎價約17,136元。

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新界區

●馬灣珀麗灣6月份錄21宗成交，較5月份的36宗明顯減少，屋苑23座高層F室，實用面積約532方呎，兩房間隔，原有租客居住，遷出後不足一星期即以733萬元沽出，實用呎價約13,778元。

●荃灣柏傲灣2A座中低層A室，實用面積約1,254方呎，套四房連工人套房間隔，望海景，放盤約11個月，原先叫價2,820萬元，至近日以2,698萬元沽出，減價約122萬元或約4.3%，呎價約21,515元，原業主於2017年3月以約2,229.6萬元購入，持貨約4年轉手帳面獲利約468.4萬元，升值約21%。

●荃灣愉景新城連環錄成交，屋苑2座低層H室，實用面積約682方呎，三房連套間隔，去年叫價約1,000萬元放售，終以988萬元成交，實用呎價約14,487元。另一成交為9座高層C室，實用面積約477方呎，兩房間隔，成交價773.8萬元，實用呎價約16,222元。

●天水圍天富苑G座中層7室，實用面積650方呎，三房間隔，已補價自由市場成交價625萬元，呎價約9,615元。新買家為同屋苑客，以一筆過形式入市供兒子使用。

●元朗YOHO Town第6座低層F室，實用面積約411方呎，兩房間隔，以680萬元零議價易手，實用呎價約16,545元。原業主於2011年以245萬元買入單位，持貨10年帳面獲利435萬元。

●元朗錦綉花園C段8街單號屋，實用面積891方呎，議價後以1,146.8萬元沽出，實用呎價約12,871元，新買家為用家，原業主於2011年7月以535萬元買入上址，持貨約10年轉手帳面獲利約611.8萬元，單位期內升值1.14倍。

●元朗御豪山莊10座中層C室，實用面積約682方呎，套三房間隔，望公園景，開價838萬元，經議價後減價13萬元或約1.6%，至近日以825萬元連車位沽出，實用呎價約12,097元，屋苑現時有約10個單位放售，入場費由600萬元起。

●元朗名御高層C室複式戶，實用面積約738方呎，三房間隔，享開揚市景，原叫價約790萬元，終減至760萬元成交，實用呎價約10,298元。

●粉嶺公屋華明邨6月共錄約10宗買賣，包括耀明樓高層20室，實用面積約489方呎，以未補價第二市場價280萬元獲承接，實用呎價約5,726元，屬同類單位新高價，原業主則於2000年以17萬元購入上址，持貨21年帳獲利263萬元離場，單位升值約15.5倍。

●火炭綠怡小築單號屋，實用面積2,485方呎，日前以8,000萬元易手，實用呎價約32,193元，新買家為用家，原業主則於1999年以2,200萬元購入，持貨22年帳面獲利約5,800萬元，單位升值約2.6倍。

●沙田第一城6座高層D室，實用面積853方呎，套三房間隔，議價後以1,288萬元易手，實用呎價15,100元，原業主則於2000年以328萬元購入單位，持貨21年帳面獲利約960萬元離場，單位期內升值約2.9倍。

●馬鞍山新港城Q座中層8室，實用面積約369方呎，兩房間隔，原開價665萬，象徵式減價5萬元，獲買家以660萬元承接，實用呎價約17,886元。

●馬鞍山海典居1座中層B室，實用面積約1,007方呎，三房連套房間隔，以1,550萬元易手，實用呎價約15,392元。原業主於1998年以560萬元購入單位，持貨23年帳面獲利990萬元，單位升值約1.8倍。

●西貢逸瓏海匯2座中層G室，實用面積約498方呎，兩房間隔，原叫價735萬元，累減45萬元，以690萬元沽出，實用呎價約13,855元。