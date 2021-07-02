【產經評論】美倡議最低企稅　華理性務實應對

美國提倡在全球設立企業最低利得稅率，上月已獲7大工業國集團（G7）首肯，而經合組織（OECD）最新公告，目前建議已獲130個國家或地區支持，包括中、港、澳。對於有利全球之事，中國理性務實應對。中國也是全球稅率競爭的受害者，並一直參與全球稅收制度改革討論，只要能做到相互兼容，利人利己，中國樂而為之，無需美國等西方國家作出施捨。

據講，是次130個國家或地區聯署支持稅改計劃，佔全球九成生產總值（GDP）和與會139個國家中的絕大部分，反映建議得到全球多數接納，估計每年可為全球產生約1,500億美元額外稅收。近一年多各國耗費巨資抗疫，稅收增加猶如甘露，也是配合全球新經濟發展下企業經營模式改變的必然之舉。

市場一直揣測，在中美爭霸下，美國提出的稅改建議，中國不一定同意，而美國亦不會讓中國有任何特殊優惠。事實是，中國一直參與OECD的稅收改革討論，過去全球在競減稅率，中國亦是受害者。更何況，目前中國的企業稅收為25%，較倡議的最低稅率門檻為高。雖然內地高新技術企業和部分晶片生產企業可享稅務優惠，但其他國家亦有相類似的政策，不宜與獲利甚豐卻專門設法避稅的跨國巨企相題並論。

面對新經濟興起，互聯網世界裏，企業營運受實體營業點的限制減少，不少科網巨企透過躲藏在低稅收國家，以逃避在業務取得實際利潤的應繳稅，造成稅基流失。中國作為第二大經濟體，取向必受重視，至今是基於互惠互利、相容並蓄的原則參與其中，沒有如奉行霸權主義的美國每每大吵大鬧。

畢竟，中國如今擁有14億人口的內需市場，製造產業鏈日趨完善，現正投入巨額資金支持高端半導體研發，經濟自給自足率提升，並不需要如小國依賴提供稅收優惠來吸引外資。次季東南亞多地爆發疫情影響供應鏈，訂單回流中國，亦足證「去中國化」不切實際。只是，跨國企業受影響會較大，須及早評估財稅系統、供應鏈分布和業務架構，做好合規工作準備。至於各國多收的稅款，也得用於更公平分配社會資源，緩解貧富懸殊，並着力提升營商環境、基礎設施、人力資源等條件，以提升吸引外資的綜合競爭力。

對於香港，全球最低企稅制度一旦實施，難免會削弱低稅率優勢，得設法在其他渠道加強競爭力。就如政府最新刊憲設立新的基金遷冊機制，有助加強如家族辦公室行業的競爭優勢，便屬一例，未來得在這些方面多下苦功！