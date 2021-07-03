東方日報B1：內地「翻兜」反壟斷　阿里美團重挫　港股瀉517

廣東省市場監督管理局日前就互聯網新經濟模式監管的建議作出回應，說會進一步做好反壟斷執法監管風險提示、突出競爭執法，又強調將加強對大型互聯網平台「二選一」、「大數據殺熟」和「封禁」等行為的執法規制，依法查處社區團購等領域利用資本優勢，低價排擠競爭對手、搶佔市場的行為，並規範平台和平台內經營者價格標示、價格促銷等行為。

港股周五(2日)下午時段又爆出國家市場監督管理總局公布《價格違法行為行政處罰規定（修訂徵求意見稿）》，若經營者為排擠競爭對手而以低於成本的價格傾銷，擾亂正常生產經營秩序，損害其他商家合法權益，將被責令改正及沒收違法所得，並可處違法所得5倍以下罰款。

文件續指，若是新業態中價格違法行為，可處上一年度銷售總額千分之一至五範圍內的罰款，涉及違法所得將被沒收，更嚴重者被勒令停業整頓，甚至吊銷營業執照，例子包括「大數據殺熟」（恃着大數據和算法，不一視同仁對待消費者），以及尚無市場支配地位的電商若以補貼等蝕本價傾銷。

銘基亞洲分析師Andy Rothman指出，內地近期對科企的監管行動反映其處理監管上與西方國家不同，後者會在新行業發展早期制訂監管結構，而內地則會待看到企業如何運作後，才決定對其介入監管。不過，內地的目的並不是希望讓私企失去影響力，因這些企業一直在推動中國的就業和經濟，問題是收緊監管意味投資者需要「對估值非常謹慎」，並促使他更傾向選擇個股，而不是採取交易所買賣基金(ETF)等被動投資方式。

大市方面，恒指周五高開31點後隨即倒跌，午後仍反覆向下，最多曾挫596點，低見28,231點，收市報28,310點，跌517點或1.79%，一舉跌穿10天、20天及50天移動平均線，連跌4日，本周累挫572點；國企指數收報10,415點，跌247點2.32%；科技指數跑輸大市，收報7,892點，跌262點或3.22%。

港股美國預託證券(ADR)周五早段靠穩，「震央」騰訊和美團分別報578.83元及306.93元，較香港收市價回升4.33及2.93元。若按比例計，相當於恒指升65點。

不過，這時輪到周三才於美國掛牌的內地召車平台滴滴出行捱沽，早段曾瀉近11%，事關國家互聯網信息辦公室公布，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對滴滴出行實施網絡安全審查，期間滴滴要停止接受新用戶註冊。