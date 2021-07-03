美股道指收漲152點　標指連續7日創新高

數據顯示美國經濟持續復甦，帶動美股周五(2日)收市上漲，標指連續7日創收市新高。道指收報34,786點，升152點或0.44%；標指收報4,352點，升32點或0.75%，創收市新高；納指收報14,639點，升116點或0.81%，同創收市新高。

美國勞工部公布，6月非農就業職位增長85萬個，好過預期的72萬個；5月增幅亦由原來55.9萬個，修正至58.3萬。不過，6月失業率意外地錄得上揚，按月升0.1個百分點至5.9%，是4月份以來再度次回升。

各項經濟數據繼續走高，經濟學家預計第二季度的GDP增長率將接近10%，這是由於疫苗接種大幅降低了新冠肺炎感染率、患者住院率和死亡率。

受惠於散戶炒股熱潮，深受年青一代散戶歡迎的「零佣金」網絡券商Robinhood亦即將上市。招股文件顯示，該公司收入按年增逾4倍至5.22億美元；去年收入亦達到9.59億美元，按年增逾3倍。報道指，Robinhood尋求至少400億美元的目標市值。

其他個股方面，太空旅遊公司維珍銀河宣布，將於7月11日啟動最新一次試飛，創辦人Richard Branson亦會登上飛船參與升空，該公司股價全日升4.05%，收報44.94美元。

理想汽車公布，6月汽車交付量按年大增3.2倍至7,713部，創下單月歷史高；上季累計交付量達17,575，按年增1.66倍。理想股價收報32.67美元，跌5.82%。