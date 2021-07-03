產油國未達共識　今年關鍵原油會議再度改期

以沙特和俄羅斯為首的產油國聯盟石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)的JMMC(部長級聯合監測委員會)會議在周五(7月2日)仍然陷入僵局，已是連續第二日暫停會議，新一輪談判將於下周一(7月5日)繼續進行。

該會議原定在周三(6月30日)舉行，但由於產油國需要更多磋商時間，令會議連續兩日遭到推遲。據外媒報道，由於阿聯酋堅持己見，要求若增產和延長減產協議同時進行，必須上調該國用來判斷減產量的產量基準，即尋求更多增產幅度。俄羅斯建議阿聯酋冷靜兩日，並稱OPEC內部應先內部討論清楚。

事實上，據報道引述消息，除阿聯酋外，OPEC+所有成員國都同意從今年8月至明年9月逐步恢復每月40萬桶的產量。消息指，阿聯酋同意放鬆石油減產，但表示該國支持延長協議的條件是OPEC+同意修改阿聯酋的基線產量，而一位OPEC+的官員建議，那些希望改變基線產量的國家將在未來一周向秘書處表達意願。

據稱，墨西哥周五也一度反對延長減產協議至明年底，隨後撤回反對意見。另有消息人士稱，OPEC+可能只尋求就今年8月至12月的增產達成協議，而無法就延長減產協議達成共識。