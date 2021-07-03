致富智庫：銀債冇份？入場費1萬有找優質高息股等緊你...

不經不覺，今年已過去一半，你的投資回報如何呢？新冠肺炎疫情對全球經濟的影響依然反覆不定，部分央行即使面對通脹壓力仍然未敢貿貿然「收水」，寬鬆政策相信會持續利好一段時間。在低息環境下，放錢落銀行可謂幾乎無利可圖，倒不如趁半年結來個大檢閱，尋找市場上相對穩陣的回報。

如果你已年屆60歲，那就恭喜你了，可以申請變相由政府派錢的最新一批銀色債券(Silver Bond)，因為今次銀債的合資格門檻首次由65歲大大降到去60歲，保底息維持在3.5厘，每手入場費1萬元，7月20日起開始接受認購，7月30日截止。

●抽銀債認購小貼士

銀行界給「老友記」一個認購小貼士，因為銀色債券是循環派股，所以不用太大手去抽。按過往經驗，去年每人平均可以抽到13至14手，建議今年每人「補底」抽20到30手，估計最終每人亦可以抽到10至15手。

若果你年紀尚輕，未能認購銀債，都不用沮喪；其實除了銀債之外，同樣以每手入場費低於1萬元，在「股海」中亦有不少優質高息股夠值博。若有幸食正個勢，分分鐘可以達到「財色兼收」。

股息率亦稱為收益率，反映投資者持有每股可以收取多少利息。提起高息股，相信「穩陣派」都會首推藍籌股。何謂藍籌股？即是恒生指數成分股，基於其市值大、成交量也多，且流通性極高，故被視為相對穩陣的股份，是不少鍾情收息的投資者的心水選擇。

可以用小小資金去博取較高回報，難怪高息股一直有一班收息族追隨。不過，股民揀選高息股時，不應該只單純考慮股息高低，尚有其他因素需要一併盤算，方為穩中求勝的投資上策。

●股息率高不代表優質股

股息率是食息族決定選擇投資於哪隻股份的數據指標，但股息率最高亦並不代表投資價值一定最好。須要知道一個投資定律，就是股息率與股價表現成反比，即股價上升，股息率就會下跌；而當股價下跌，股息率反會增加。故此，絕不能夠單憑股息率高就買入該隻股票，因為股份股價走勢的背後實在有太多原因去左右。

●如何去衡量投資好與壞

即使屬正回報，更準確地衡量投資是好是壞，應同時比較恒生指數及同類行業的股票情況，以確定該股票是跑贏定跑輸大市？

●小心墮入賺息蝕價風險

另一個情況是，假如該股份的股價呈跌勢，但管理層仍然好慷慨地維持相對較高的派息政策，那股息仍會被推高。投資此等股票無疑可以賺取高息，但可能要面對賺息蝕價的風險，變相即使賺到高息，但本金被蠶食，最終可能得不償失。

不過，需要明白如上述所派發的特別息及紅股，乃因應企業的個別原因，而並不會持續年年派發，且並不能真真正正反映出企業的派息政策，投資者宜多留意該公司更長遠的派息記錄。

●留意企業長期派息政策

此外，也須考慮個股的長期派息政策，派息比率和派息是否穩定及趨增，以及現年度的經營環境是否穩定，以判斷其以往績計算的「高息」股份是否可靠。持續而穩定的派息記錄，反映出公司管理層施政的一致性，不會反覆得難以捉摸；又如果企業股息每年都有所遞增，則代表公司發展前景良好，均可視為長期收息股的選項之一。

講到底，收息股普遍作為長線投資組合的重要組成部分，主因即使遇上大股市，該類股票也盡可能為投資者帶來相對穩定的股息收入，以維持正現金流。若股票屬優質或食正市場炒風，更可同時享受股價升浪。因此，投資者入手時，除要留意企業本身的營運情況、行業風險，以及整體經濟環境的變化，嚴選優質高息股。