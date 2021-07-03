致富智庫：銀債冇份？入場費1萬有找優質高息股等緊你...
2021年07月03日 12:00
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不經不覺，今年已過去一半，你的投資回報如何呢？新冠肺炎疫情對全球經濟的影響依然反覆不定，部分央行即使面對通脹壓力仍然未敢貿貿然「收水」，寬鬆政策相信會持續利好一段時間。在低息環境下，放錢落銀行可謂幾乎無利可圖，倒不如趁半年結來個大檢閱，尋找市場上相對穩陣的回報。
如果你已年屆60歲，那就恭喜你了，可以申請變相由政府派錢的最新一批銀色債券(Silver Bond)，因為今次銀債的合資格門檻首次由65歲大大降到去60歲，保底息維持在3.5厘，每手入場費1萬元，7月20日起開始接受認購，7月30日截止。
●抽銀債認購小貼士
銀行界給「老友記」一個認購小貼士，因為銀色債券是循環派股，所以不用太大手去抽。按過往經驗，去年每人平均可以抽到13至14手，建議今年每人「補底」抽20到30手，估計最終每人亦可以抽到10至15手。
若果你年紀尚輕，未能認購銀債，都不用沮喪；其實除了銀債之外，同樣以每手入場費低於1萬元，在「股海」中亦有不少優質高息股夠值博。若有幸食正個勢，分分鐘可以達到「財色兼收」。
股息率亦稱為收益率，反映投資者持有每股可以收取多少利息。提起高息股，相信「穩陣派」都會首推藍籌股。何謂藍籌股？即是恒生指數成分股，基於其市值大、成交量也多，且流通性極高，故被視為相對穩陣的股份，是不少鍾情收息的投資者的心水選擇。
按今年7月2日收市價計算，在58隻藍籌股中，以內銀股(表1)的息率最吸引，其中建設銀行(00939)、工商銀行(01398)、交通銀行(03328)及中國銀行(03988)的股息率均有6至8厘，當中又以中行最高，息率達到8.3厘，1手入場費更低於3,000元。可以說，進場成本門檻較低，且回報也不少。
至於隨着近期油價上揚，剛發半年盈喜的中國石油股份(00857)股價雖已反覆累積了一定升幅，但息率仍有逾5厘水平，遠遠跑贏不少其他投資產品。
除了藍籌股外，順應北水大力支持，部分高息紅籌股(表2)亦可多加留意，較為熟悉的股份包括中國海洋石油(00883)、中國移動(00941)及中國聯通(00762)等等；另從事港務航運的中遠海運國際(00517)及鐵路公路股深圳國際(00152)都是紅籌股，每手入場費約5,000餘元，但回報息率高逾8厘，表現已經算是相當不錯。
再者，最近港股恒指繼續受制於29,000點大關，投資者普遍炒股唔炒市，在眾多行業中，中國電力(02380)、亞洲水泥(00743)及海通證券(06837)的每手入場門檻不過1,700元至3千餘元，但息率全部高達9厘以上。假設有1萬元資本，以中國電力為例，最多已經可以大手掃入5手，而坐享9厘息。
可以用小小資金去博取較高回報，難怪高息股一直有一班收息族追隨。不過，股民揀選高息股時，不應該只單純考慮股息高低，尚有其他因素需要一併盤算，方為穩中求勝的投資上策。
●股息率高不代表優質股
股息率是食息族決定選擇投資於哪隻股份的數據指標，但股息率最高亦並不代表投資價值一定最好。須要知道一個投資定律，就是股息率與股價表現成反比，即股價上升，股息率就會下跌；而當股價下跌，股息率反會增加。故此，絕不能夠單憑股息率高就買入該隻股票，因為股份股價走勢的背後實在有太多原因去左右。
●如何去衡量投資好與壞
投資於收息股，除了參考息口回報外，股票本身的價值變動亦值得投資者留意。以港人昔日愛股滙豐控股(00005)舉個例子，其股息率曾高處6厘以上，但近年已跌至2.6厘水平，而過去一年股價最高僅升上50元水平，與歷史高位仍相差一大截，而且曾經取消派發2019年第4次股息，直到2020年全年業績時先恢復派發每股0.15美元的末期息，變相令投資期內的總回報表現大打折扣。
即使屬正回報，更準確地衡量投資是好是壞，應同時比較恒生指數及同類行業的股票情況，以確定該股票是跑贏定跑輸大市？
●小心墮入賺息蝕價風險
另一個情況是，假如該股份的股價呈跌勢，但管理層仍然好慷慨地維持相對較高的派息政策，那股息仍會被推高。投資此等股票無疑可以賺取高息，但可能要面對賺息蝕價的風險，變相即使賺到高息，但本金被蠶食，最終可能得不償失。
仲有一種叫特別股息，亦是可以推高股息的原因，如譚木匠(00837)自2018年3月起的年度業績，已連續兩年派發特別息，在2019年更宣布為慶祝上市10周年而派發0.6715元特別息，全年股息率大增至23厘，而目前息率約5厘以上。
送紅股亦是部分企業的做法，如中華煤氣(00003)即使去年受疫情打擊令純利倒退，仍派發末期息每股23仙，並20股送1紅股，唔計紅股已穩收2.8厘利息，而收取紅股的優點是可令長期股東不需要投入新資金而自動增持股份。
不過，需要明白如上述所派發的特別息及紅股，乃因應企業的個別原因，而並不會持續年年派發，且並不能真真正正反映出企業的派息政策，投資者宜多留意該公司更長遠的派息記錄。
●留意企業長期派息政策
此外，也須考慮個股的長期派息政策，派息比率和派息是否穩定及趨增，以及現年度的經營環境是否穩定，以判斷其以往績計算的「高息」股份是否可靠。持續而穩定的派息記錄，反映出公司管理層施政的一致性，不會反覆得難以捉摸；又如果企業股息每年都有所遞增，則代表公司發展前景良好，均可視為長期收息股的選項之一。
講到底，收息股普遍作為長線投資組合的重要組成部分，主因即使遇上大股市，該類股票也盡可能為投資者帶來相對穩定的股息收入，以維持正現金流。若股票屬優質或食正市場炒風，更可同時享受股價升浪。因此，投資者入手時，除要留意企業本身的營運情況、行業風險，以及整體經濟環境的變化，嚴選優質高息股。