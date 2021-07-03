調查料美國假期4770萬人出遊　商戶承認供應鏈緊張

7月4日為美國獨立日，外媒引述美國汽車協會(AAA)數據預估，在7月1至5日將有逾4,770萬人上路及搭機出遊，可望恢復到疫情前水平，且為僅次於2019年、史上第2高的國慶日出行量，並按年增加40%；其中包括350萬名航空旅客。

線上旅行社Expedia亦針對2,200名美國人進行調查，其中66%受訪者計劃在夏季至少旅行1次，約1/4被訪者將在7月4日出遊。調查又顯示，58%人會在未來3個月內安心搭飛機，其中39%表示，他們自去年3月以來就未有去過機場。

美國疾病控制及預防中心(CDC)指出，全美已有47%市民完成疫苗接種，增加民眾的安全感。

中佛羅里達大學(University of Central Florida)經濟學者Sean Snaith表示，形容目前的情況為「滯悶需求平方」。滯悶需求(pent-up demand)與人們實際被關在家裡的事實相結合，然後向外釋放。

事實上，很多商戶正設法滿足激增的需求，以彌補疫情時期的損失，不過亦面臨不少問題。有聖地牙哥餐館負責人稱，供應鏈緊張，他要跑好幾個地方去準備雞肉等基本食物，就連準備小鈔及硬幣，亦要去來回銀行二、三轉。