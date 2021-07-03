幣安遭多地政府圍剿　虛擬貨幣平台風險日增

近來全球加密貨幣受到追捧，惟政府監管始終是一大未解難題。虛擬貨幣平台幣安(Binance)近日更遭到全球各地政府圍剿，再次凸顯了數碼資產的潛在監管風險。

外媒報道指，泰國證監會已對幣安提起刑事訴訟，指控幣安未獲得營業牌照就在泰國經營數碼資產業務。該會表示，只有持牌企業才能在泰國提供數碼資產交易相關的服務，其在今年4月就曾經警告過幣安，但未收到任何回應。

另外，開曼群島的監管機構開曼金融管理局(CIMA)早前亦宣布，正在調查幣安及其附屬機構是否有在開曼群島經營活動屬於CIMA監管的業務。CIMA表示，幣安並未持有CIMA頒發的牌照。

日本金融廳(FSA)亦發出正式警告函，指出幣安旗下的Binance Holdings Limited，未經註冊便在當地經營數碼資產的交易業務。而幣安曾在2018年3月因為相同的原因而受到警告。英國市場金融行為監管局(FCA)亦表示，該公司不得在英國開展任何受FCA監管的金融業務，同時也不能向個人客戶提供貸款業務。

分析認為，全球監管動作不僅僅是針對幣安的個別行為，加密貨幣行業的監管尺度正在收緊，這將對於所有虛擬資產構成極大風險。