穆迪︰中國影子銀行資產佔GDP比例跌至8年最低

國際評級機構穆迪發表《中國影子銀行季度監測報告》顯示，今年首季中國廣義影子銀行資產按季減少約5,400億元人民幣(下同)，至58.7萬億元，影子銀行佔名義國內生產總值(GDP)比例按季下跌2.9個百分點，至55.4%，為8年來最低水平。

報告亦指出，首季中國名義GDP按年增幅度21.2%，而經調整後社會融資總量增幅僅為10.1%，意味總體經濟槓桿率有所下降。該機構認為，影子銀行資產佔名義GDP的比例下降趨勢將會持續。

今年首4個月，核心影子信貸淨供應減少了約4,000億元，相對去年同期減幅約1,000萬元，這亦反映了監管機構的政策重心重新回到控制影子銀行資產增長。其中，下降最明顯的是理財產品和資管計劃對接資產，減少了6,000億元，主要原因是嚴格監管之下證券公司和基金的通道類產品規模快速縮減，其理財產品資產下降。另外，包括信託貸款和委託貸款在內的核心影子銀行資產合計也減少了3,500億元。

信託資金流方面，首季度房地產業信託淨資金流出1,060億元。這延續了2019年第三季度以來的信託淨資金流出勢頭，原因是開發商信託融資受到更嚴格的監管，以及嚴控信託公司房地產融資額度。另外，首季度基建融資的信託淨資金流出1,490億元；債券和股票的信託淨資金流入分別為950億元和540億元。