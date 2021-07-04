曜熊理財：環球股票基金保持升勢

今年上半年全球股市有望創出自1998年以來第二好的表現。MSCI全球指數收於歷史新高，較2020年3月疫情低點已反彈接近90%。

進入2021年下半年之際，對投資者來說，好消息是儘管美國聯儲局釋放了將提前縮緊的貨幣政策，但一度飆升的通脹壓力正在降溫。無論資產估值是高還是低，現時市況對包括股票在內的風險資產是有利的，都促使環球股票基金繼續向上。

美股標普500指數比任何其他國家的股市基準指數都要高，源於聯儲局不斷的刺激計劃及其引發的大量股票回購。展望下半年，標普500指數的上漲趨勢仍然保持穩定，環球股票基金保持上升走勢。

儘管環球基金在下半年保持升勢的概率不小，但若要和上半年那樣強勁，或許會頗具難度。下半年市場可能面臨的主要風險是通脹及美聯儲的政策轉向。今年9月可能步入了政策轉變期，目前美聯儲官員的主流預期是加息將從2023年開始。

全球經濟仍需要在短期幾個月內持續顯示出改善的迹象，無論是在勞動力市場方面，還是在供應短缺和瓶頸方面，短期內調整可能呈現逢低買入的機會，大前提是美聯儲政策沒有改變。

曜熊理財策略董事馬煒喬