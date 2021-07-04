陳樂怡：進入港股傳統淡季　3大題材板塊可吼...

第3季為港股傳統淡季，貨幣政策正常化，以至美國聯儲局縮減買債的時機為後市不明朗因素，港股仍會有一定波動。然而，香港經濟見底，未來將隨着中港通關進展而回升。加上，中港金融加快融合，預計即將推出跨境理財通，以及北水將繼續流入。港股若有任何調整，將會是低吸良機，恒指上望30,000點。

凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)