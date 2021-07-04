陳樂怡：進入港股傳統淡季 3大題材板塊可吼...
2021年07月04日 07:15
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第3季為港股傳統淡季，貨幣政策正常化，以至美國聯儲局縮減買債的時機為後市不明朗因素，港股仍會有一定波動。然而，香港經濟見底，未來將隨着中港通關進展而回升。加上，中港金融加快融合，預計即將推出跨境理財通，以及北水將繼續流入。港股若有任何調整，將會是低吸良機，恒指上望30,000點。
由於成長股及價值股的估值差距已明顯收窄，股份表現更視乎行業前景，建議投資者集中發掘板塊題材，建議投資者可關注包括：1)通脹主題，金融股受惠利率上行周期；2)定價能力較強的消費股，受惠疫後復甦及長遠消費升級；3)碳中和主題，中國加大使用可再生能源，電動車市場高速發展。相關股份包括，滙豐控股(00005)、友邦(01299)、蒙牛(02319)、海爾智家(06690)、龍源電力(00916)及吉利汽車(00175)。
至於科技板塊，市場對息率上升憂慮將持續左右科技股表現，預期市場資金流向盈利質素改善的股份，當中較看好手遊板塊及半導體板塊。手遊行業面對較低政策風險，及疫後遊戲玩家基數上升，整體遊戲收入呈上升趨勢。進入暑假旺季，網絡遊戲流量及流水進入高峰期。我們看好下半年有新手遊推出的中大型遊戲公司，如嗶哩嗶哩(09626)等。
另外，在電動車、伺服器及電子產品的需求倍增下，市場預計晶片短缺情況會持續到明年。半導體產業上下遊都宣布漲價。為應對供需失衡的情況，晶圓代工廠提高資本開支積極擴產，代工廠資本開支擴大利好半導體上遊的設備廠如ASM太平洋(00522)。
凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)