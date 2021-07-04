葉尚志：安踏上望目標195元　邊個位可進場？

港股未能進一步升穿中長期阻力29,500點關口後，又再掉頭回壓，總體上仍處於過去4個月的波幅27,500至29,500點範圍內，仍未走出橫盤反覆的狀態。如果以中長期走勢來看，恒指要突破此區間後，才可望展現出較明確方向。目前由於市場上的不明朗因素仍未能消除，包括美國聯儲局有提前收水可能，以及全球經濟復甦進展等，風險因素有押後到下半年的機會。操作上，宜保持警惕性，要注意橫盤區間下限27,500點的支持力。

事實上，以上半年指數股的總體表現來看，安踏累漲了有接近50%排在漲幅榜的第4名，資金流入的情況來得比較明顯，也有利於後續的進一步伸延。安踏近期已發出上半年盈喜，預期經營溢利的同比增長將不少於55%。另外，提振內需、消費升級，以及國潮驅動，相信都是繼續刺激公司銷售的因素。建議可於170元以下買入，目標價上看195元，止蝕位於150元。

第一上海首席策略師葉尚志