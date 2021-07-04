郭家耀：友邦內地業務續取得進展　對股價影響正面

目前，友邦在上海、北京、廣東、深圳、江蘇、天津及河北設有分支機構，新近於四川開始營運分公司。公司指出，現正根據相關政策和規定籌建湖北分公司，將在完成籌建並獲得最終監管批准後開始營運。市場預期友邦每年將設立1至2家新分支機構，內地業務覆蓋率進一步提高。

友邦日前亦宣布計劃斥資120.33億元人民幣，認購中郵人壽保險24.99%股權。公司表示旗下友邦中國的營運將完全獨立於是次投資，涉及投資額相當於中郵保險去年底帳面價值的1.34倍，資金由友邦內部資源以現金支付，交易需要監管部門批准。雙方代表將組成專業協助顧問委員會，直接向中郵保險董事會報告，合作領域包括產品開發、科技、投資和風險管理專業知識，以及擴展和深化中郵保險獨有分銷機遇。友邦亦有權提名1位非執行董事，加入中郵保險董事會。

市場分析認為，中郵保險近年銷售高速增長，雖然母公司多番增資，但償付能力充足比率近年持續下降。引入友邦為新投資者，除補充資本外，友邦主打長期保障型產品，與中郵保險集中銷售短期分紅和投連險的策略不同，兩者可作互補。友邦的管理經驗亦有助增強中郵保險的資金運用和產品設計能力。另一方面，友邦中國目前依賴銷售員模式，加入銀保銷售渠道，將可豐富客戶接觸面，提升銷售效率。市場看好雙方今次合作，可締造雙贏局面，友邦股價可望有正面反應。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)