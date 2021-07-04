陳政深：醫渡科技半新績佳夠值博　中線目標55元

港股踏入7月份未有一個好的開局，反而延續6月份的頹勢。恒指在6月份報跌，一反過去五月升六月例升的情況。根據往績，過去10年的7月，恒指是7升3跌，上升機會較大，投資者即管視之為參考。

事實上，恒指暫時仍處28,200點至29,500點的區間之內，目前仍未是過份悲觀之時；但另一方面，觀乎指數的走勢，恒指2021年的高位或早已出現，下半年縱有反彈，力量也未必太強。正如筆者之前所指，炒股不炒市，尤其是半新股，仍是近日較可取的搵食策略。

業績理想，乃受惠其醫療大數據基建YiduCore的客戶增長。當中，集團的生命科學解決方案客戶數量，3月底為108家，按年增長45.9%。規模效應對大數據企業而言極為重要，醫渡科技的醫療大數據基建網絡，服務超過20個省份的500餘家醫療機構，同時在50多個疾病領域建立了專病庫。根據資料，受益於集團的專病庫和大數據平台產出的論文已累計產出近百篇，加上醫渡具多元化業務，發揮空間大，亦為集團提供不少優勢。

另內地傳媒報道，集團早前與羅氏藥廠(Roche)達成戰略合作意向，探索開發個體化及精準醫療體系的創新發展，雙方將合作探索建立數字疾病診斷與管理平台和生態系統，旨在全面支持中國的患者診療全流程，包括早期篩查、診斷、治療、處方、購藥和隨訪等。有大牌「加持」，業務前景及憧憬亦將會有更大空間。走勢上，中線可以55元為目標，下穿35元止蝕。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)