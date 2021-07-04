中金：內地龍頭鋼企盈利能力提升

市場普遍擔憂下半年鋼鐵行業下游需求快速下滑，疊加較高的庫存水平，鋼價及鋼企盈利或持續下行。我們認為市場對下半年鋼鐵下游需求過於悲觀，忽視了地產及製造業需求的韌性，且供給大概率進一步收縮，行業供需或持續向好，需求相對更強的板材企業盈利或超市場預期。

根據我們的產業鏈調研情況，汽車缺晶片情況將在6月後有望緩解，汽車產量有望逐漸回升。同時，儘管家電行業出口與工程機械行業景氣下半年或較上半年下滑，但我們判斷下游製造業整體景氣仍有望保持較好水平。

下半年鋼鐵行業供需有望持續向好。年初工信部反覆強調全年實現粗鋼產量壓降，我們認為隨着鋼價逐步回歸理性，同時需求季節性下滑，區域性的限產政策有望逐步出台，下半年鋼鐵供給或進一步收縮。而需求端，伴隨工業企業利潤的持續修復與國內外板材高位價差下出口對需求的拉動，疊加全球經濟持續的復甦，我們認為製造業需求的下半年大概率仍偏強。

另一方面，中金地產組認為地產投資2021年有望實現10.1%同比增長，建築組預期2021年基建投資亦有望維持同比3.5%增速，我們判斷下半年建築用鋼需求有望保持平穩。整體來看，下半年鋼鐵下游需求有韌性，隨着供給的進一步收縮，行業供需有望持續向好。我們因此判斷鋼價將強於礦價運行，我們認為螺礦比將繼續回升，板塊盈利或重回高位。

產能周期近尾聲，行業供需格局有望迎來重塑。隨着產能置換政策的收緊，鋼鐵行業產能擴張周期近尾聲。結合行業碳排放目標，我們認為行業供給中長期受限的確定性已進一步提升。從城鎮化率及人均鋼材產量角度來看，目前中國鋼鐵需求仍未見頂，行業長期供給過剩的格局或將迎來重塑。

碳中和背景下，實力雄厚龍頭鋼企將憑藉成本及綠色製造優勢不斷擴張規模，研發綠色冶金技術，維持甚至降低自身成本，效率低下的鋼企則面臨高昂的環保成本及產量嚴重受限的雙重擠壓，成本曲線將進一步上行，遷移至邊際區域，我們認為行業成本曲線有望逐步陡峭化。在行業供給中長期受限，彈性下降的背景下，未來行業盈利的周期性將主要來源於需求，而成本曲線的陡峭化將支撐鋼價及鋼企盈利在需求的周期波動中保持較高水平，我們認為行業盈利將迎趨勢性改善。

龍頭企業強者恒強，業績估值雙升可期。中長期來看，我們認為節能減排能力差、效率低下的鋼廠面臨高昂的環保成本及產量上約束的雙重打擊，且難以通過大額的資本開支升級環保設備，將逐漸退出市場，而實力雄厚的龍頭鋼企則憑藉自身的成本及綠色製造優勢不斷擴張市場份額，持續提升自身行業定價權及上下游議價權，盈利能力進一步提升。

我們認為，鋼鐵行業集中度提升的趨勢有望加速，龍頭企業的優勢有望顯現，具備競爭力鋼企有望逐漸顯現出行業稀缺的成長性。從板塊內部來看，展望下半年，我們認為製造業需求強於建築業需求。風險提示，去年疫情過後中國宏觀經濟逐步修復，若2021年宏觀經濟加速下行，鋼材的下游需求將放緩，鋼鐵需求下降將壓製鋼價的上漲。

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