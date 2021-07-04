【星期一‧炒啲乜】7月港股升定跌？新股市場好熱鬧...

踏入下半年，美國經濟數據理想，反映經濟持續復甦，利好美股3大指數於上周五(2日)做好，標指及納指更連番破頂。反觀，中港兩地股市於7月開局表現遠遜市場預期，其中內地收緊對科技企業的反壟斷監管更成為跌市主因之一，港股亦連跌4日、累挫近千點，跌至28,300點水平。專家指，市場仍充斥不明朗因素，如美國聯儲局或提前「收水」、中美之間的角力等，料恒指暫處28,200至29,500點區間。

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