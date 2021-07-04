全球電動車競賽關鍵戰 通用投資鋰礦圖奪主導權
2021年07月04日 11:23
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(Getty Images圖片)
全球車廠紛紛大力發展電動車，對車用電池的原材料--鋰礦的需求日增。顧問機構Benchmark Mineral Intelligence預測，全球對鋰礦需求在4年內將較供應超出20%。大型車廠亦相繼部署鋰的供應鏈，以免發展陷入瓶頸。
外媒報道，繼中國車廠長城汽車(02333)及比亞迪股份(01211)投資鋰礦生產商，美國通用汽車取態更積極，直接投入鋰礦開採過程。公司上周五(2日)宣布，參與加州地熱投資方案，可望成為汽車界自行開採鋰礦的先鋒，並可能促使其他車廠尋求類似的結盟計劃。通用同時與其他美國鋰礦業者討論供應合約。
該投資方案鄰近地熱能源豐富的加州Salton Sea，由通用汽車協助開發「控制熱能資源公司」(CTR)的「地獄廚房」(Hell’s Kitchen)地熱鹽水計劃，開採到的原料將用於在美國生產電動車。
CTR行政總裁Rod Colwell表示，如果計劃順利進行，2024年年中前「地獄廚房」的鋰產量可以達到6萬噸，約滿足生產600萬輛電動車的用量。屆時CTR可能成為美國最大鋰電池生產商，約是競爭對手美洲鋰業(Lithium Americas)內華達州開採案規劃產量的兩倍。根據美國地質調查局的數據，Salton Sea礦區的鋰蘊藏量估計超過1,500萬噸。