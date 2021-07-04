響應拜登號召！住友電工在美國設5G晶片廠

美國總統拜登致力振興該國半導體產業，作為忠實盟友的日本即以行動支持。據日媒引述消息人士報道，日本晶片製造商住友電工9月起將在美國新澤西州的一家工廠，生產用於5G基站的半導體，投資總額達數十億日圓，工廠將由其美國合約商營運。

全球晶片短缺加劇了供應鏈中斷的擔憂，住友電工是中國大型科企華為的一家主要供應商，據報有90%產品供應給該中國廠商。然而，在全球掀起制裁華為的行動，住友電工的策略亦作出相應的調整，就是增加對美國和歐洲客戶的銷售。而新計劃就是將其美國的產能提高一倍，生產的半導體預計會供應給瑞典的愛立信及芬蘭的諾基亞等設備製造商的美國及歐洲部門。

報導指出，新工廠將會使用氮化鎵作為材料，業界認為該物質最終可能會取代矽，成為主要的晶片材料。半導體行業分析員稱，氮化鎵晶片的價格要高得多，但採用率正在增加，因整體效率更高。據法國一家研究公司估計，2025年氮化鎵電晶體的市場規模將達到 5.22億美元，是2018年的兩倍。

「美國生產」也符合華府加強國內半導體產業的政策，當局正討論一項將投資520億美元，用於美國半導體生產和研發的法案。