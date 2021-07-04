上半年十大屋苑成交總額突破200億元　創97後新高

隨着新冠肺炎疫情緩和，香港樓市今年逐步回暖，成交顯著上升。據中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2021年上半年十大藍籌屋苑錄得2,307宗二手買賣合約登記，總值202.16億港元，較2020年下半年分別上升31.5%及34.9%。而成交金額突破200億元，更創1997年下半年的344.56億元以來，近24年的半年新高；成交宗數則創2012年下半年後近9年最多。

黃指出，今年上半年樓市氣氛暢旺，低息環境持續，樓價向升兼迫近歷史新高，刺激市民的買樓意欲，積極上車置業及換樓，以致傳統大型屋苑交投上揚。在十大屋苑中，今年上半年天水圍嘉湖山莊錄得388宗買賣登記居首，總值22.44億元。其次是沙田第一城，錄得307宗買賣登記，總值19.68億元；太古城則錄得273宗排第3位，總值33.18億元。

其餘7個屋苑上半年的二手買賣登記依次為美孚新村(256宗，23.06億元)、黃埔花園(237宗，22.07億元)、海怡半島(234宗，25.73億元)、麗港城(177宗，14.94億元)、杏花村(165宗，15.08億元)、康怡花園(160宗，16.10億元)及匯景花園(110宗，9.88億元)。

上半年買賣宗數升幅最多的屋苑是匯景花園，按半年急增57.1%。康怡花園的買賣宗數按半年上升52.4%居次。黃埔花園、美孚新村、杏花村及太古城的宗數升幅亦達三成以上。沙田第一城、嘉湖山莊、海怡半島及麗港城的買賣宗數，過去半年分別增加27.9%、26.4%、25.1%及13.5%。

按月方面，2021年6月份十大藍籌屋苑的二手買賣合約登記錄得413宗，總值37.28億元，較5月分別上升7.3%及8.1%。6月份的登記是反映5月期間的市況，買賣連續4個月高企於400宗水平，顯示二手大型屋苑市道活躍。