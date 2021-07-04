長情業主沽貨　大坑碧蘭閣47年22.25萬變3307萬

樓市氣氛持續向上，長情業主都沽貨套現。大坑碧蘭閣四房大戶，剛以3,330萬元沽出，原業主持貨47年，單位升值約149倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●大坑碧蘭閣極高層A室，實用面積約1,255方呎，套四房連工人套房間隔，望享海景，單位近日以3,330萬元沽出，實用呎價約26,534元，原業主於1974年10月以約22.25萬元購入，持貨約47年，轉手帳面獲利約3,307.75萬元，物業升值約149倍。

●大坑光明臺2座中層G室，實用面積568方呎，兩房間隔，以1,180萬元易手，實用呎價20,775元，原業主於2007年11月以475萬元買入，持貨14年帳面獲利705萬元，單位升值1.48倍。

●灣仔慧蘭閣極低層B室，實用面積約224方呎，開放式間隔，望樓景，由去年4月起連租約放盤，原叫價445萬元，經議價後減價20萬元或約4.5%，至近日以425萬元交吉沽出，實用呎價約18,973元。

●筲箕灣香島2座高層A室，實用面積約1,188方呎，為極罕有的四房連雙套房間隔單位，新買家為外區換樓客，曾在多區睇樓，終以2,788萬元入市，實用呎價約23,468元，並連一個車位，原業主於2017年2月以約2,593.4萬元購入，轉售帳面獲利約194.6萬元。

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九龍區

●長沙灣泓景臺錄7月首宗買賣，屋苑6座低層A室，實用面積約440方呎，兩房間隔，望昇悅居內園景致，最初以850萬元放售，放盤多時，最新以828萬元易手，實用呎價約18,818元。

●長沙灣喜漾2座高層A室，實用面積約525方呎，兩房間隔，以950萬元易手，實用呎價約18095元，新買家屬於區內分支家庭，原業主於2015年以741.2萬元一手買入，持貨6年帳面獲利208.8萬元，單位升值約28%。

●西南九龍浪澄灣1座高層E室，實用面積約561方呎，兩房間隔，望海景，吸引專業人士租住，月租26,000元，實用呎租約46.3元，業主於2017年7月斥資約1,323.1萬元購得，按現水平租金計，回報率約2.4厘。

●新蒲崗居屋采頤花園位為10座中層C室，實用面積約589方呎，三房間隔，未補價第二市場開價780萬元，象徵式減價7萬元，最終以773萬元 成交，實用呎價約13,124元，原業主於2008年購入上述單位，當時作價199萬元，持貨13年至帳面獲利574萬元。

●新蒲崗譽‧港灣7座中層C室，兩房間隔，望市景，實用面積約584方呎，以約22,000元放租2星期，吸引同區客洽詢，議價後減價至以約20,000元租出，實用呎租約34.2元，新租客心儀屋苑會所設備完善，睇樓後即決定承租。

●將軍澳怡心園5座中層E室，實用面積約604方呎，套三房間隔，望內園景，議價後以740萬元易手，實用呎價約12,252元，原業主於2004年6月以199萬元購入，持貨17年帳面利541萬元離場，單位期內升值逾2.7倍。

●將軍澳居屋唐明苑A座高層5室，實用面積約530方呎，兩房間隔，望山景，上月於未補價第二市場放盤開價570萬元，累減37萬元或6.5%，獲區外綠表買家以533萬元承接，實用呎價約10,057元。

●將軍澳東港城6座高層F室，望園景，兩房間隔，實用面積約466方呎，以約820萬元放盤20日，即獲外區客接洽，雙方議價後減價約30萬元，以約790萬元成交，實用呎價約16,953元，新業主為首置客，睇樓後決定承接。

●將軍澳維景灣畔LG3層單號車位，開價180萬元，經議價減價2萬元或約1.1%，至近日以178萬元沽出，原業主於2009年12月以約43.3萬元二手購入，持貨至今約11年，轉手帳面獲利約134.7萬元或約3.1倍。

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新界區

●西貢松濤軒單號全幢村屋，套四房間隔，連天台，望山景，零議價下售2,600萬元，外籍原業主於2011年3月以1,770萬元購入，持貨逾10年至今，帳面獲利830萬元，物業期內升值約47%。

●馬鞍山薈晴1座高層B3室，實用面積約337方呎，一房間隔，原先叫價640萬元，放盤1個月，以626萬元沽出，減價39萬或減幅近6%，實用呎價約18,576元，原業主於2018年3月購入，當時作價495萬元，持貨3年多帳面獲利131萬元，單位期內升值約26%。

●大圍名城6月共錄約63宗租賃成交，包括盛薈1座北翼中層B室，實用面積約842方呎，套三房間隔，以26,800元租出，實用呎租約31.8元，原業主則於2011年以839萬元購入，是次租出單位可享約3.8厘租金回報。

●大埔美豐花園B座中層2室，實用面積約296方呎，兩房間隔，外望球場景，放盤10個月，獲用家零議價下以470萬元承接，實用呎價約15,878元，原業主於2010年12月購入，當時作價165萬元，持貨逾10年至今沽售，帳面獲利305萬元，單位期內升值約1.8倍。

●元朗好順景大廈B座低層7室，實用面積約324方呎，兩房間隔，原先叫價458萬元，經議價後減價10萬元或約2.2%，至近日以448萬元沽出，實用呎價約13,827元，項目現時有約10個單位放售，入場費由430萬元起。

●屯門居屋兆康苑J座低層4室，實用面積447方呎，兩房間隔，日前獲三名內地生見單位附設企理裝修連基本傢電，加上可由屋苑步行前往大學，決定以月租11,000元承租，並一次過預繳一年租金，實用呎租約24.6元。

●屯門居屋龍門居14座低層F室，實用面積431方呎，兩房一廳間隔，新買家為區內準婚客，表示熟悉區內環境，毋須重新適應，而且屋苑鄰近家人居所，方便照應，加上原業主有意移民，累減15萬元，於已補價自由市場以465萬元成交，呎價約10,789元。