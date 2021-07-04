ESG成風！4年後規模或增至413萬億　慎扮環保真掠水

全球央行巨量放水，除了掀起新股熱潮外，近年亦新興具環保及可持續發展概念的「環境、社會及管治」(簡稱ESG)金融產品。有機構估計，ESG資產規模將由2016年的22.8萬億美元，倍增至2025年的逾53萬億美元(逾413萬億港元)，相等於全球資產管理規模的三分之一，勢必成為投資者耳熟能詳的名字。其聲勢浩大，連香港證監會上周四也要為ESG基金披露發表新指引，以免出現「漂綠」(Greenwashing)，即「扮環保，真掠水」。

ESG產品之所以盛行，主因氣候急劇變化，例如車企須由燃油車過渡至電動車；燃煤發電廠須轉型新能源供電。美國軟件公司Workiva早前訪問了4,600名來自美國、法國、德國的獨立投資者，雖然70%認同企業有責任向投資者證明他們符合ESG的要求，可是多達90%受訪者表示，不會相信企業表面的ESG聲明；亦有62%人認為，難以評估公司在環境和社會影響方面的表現是否優於同業。

GC Business Growth Hub的資源效益主管Kevin Lambert坦言，「漂綠」確實存在且很普遍，如大多數化石能源公司揚言正逐步走向清潔能源，但實質清潔能源相關業務佔比很小；某企業聲稱自己「碳中和」，惟原來整體碳排放數量不變，只是企業在市場上購買了更多碳排放配額而已。

他更引述研究指，40%企業在網頁中的環保聲明其實存在誤導，例如「環保」、「可持續發展」等字眼定義含糊不清，缺乏解釋和證據。另外，就算公司取得環保認證，也未必來自認可機構等。

上述種種問題源自市場缺乏客觀、統一的ESG披露機制，故證監會行政總裁歐達禮在上周四發表ESG基金披新指引時表示，新指引旨在提高可持續性的相關披露透明度、可比較度和一致度，將有助投資者選取合適的ESG基金及減少「漂綠」機會。

據證監會的新指引，包括要求基金經理每年最少一次作出審視和報告；氣候基金建議加入碳足迹、碳強度等實質指標；並且本次證監會為ESG基金的定義和標準加入了例子供基金經理參考。有基金經理表示，ESG產品眾多，新指引雖未必完全適用，但可提供客觀標準，讓基金與持份者和客戶溝通。