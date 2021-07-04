今月IPO熾熱！14企招股　專家教路點揀至醒

●下半年集資額料逾4000億

●招股反應不代表首掛變幅

雖然部分新股的招股表現不錯，但其實只能反映市場供求，並不能代表可以完全預示上市表現。從最近掛牌的內地「新式茶飲第一股」奈雪的茶可見，上市前認購反應相當熱烈，超額認購432倍，然而，上市首日表現大熱倒灶，全日跌13.5%。有專家指，新股熱潮無以為繼，當前亦並沒有非抽不可的焦點股份，呼籲散戶在選股時要小心行事，不要以孖展大額認購，以免首掛股價急插，損失利息及手續費。

●保薦人過去表現具參考性

【選股攻略】

●物管新股參差 寧買現成龍頭

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，物管股比較着重是母公司實力及第三方開發商物業佔比。他認為，最近招股的新股中，很多企業的母公司聞所未聞，另外，若第三方物業佔比太多，有機會表示公司在上市前已進行過於積極的收購，導致上市後整合會有困難，影響營運。

另外，宏高證券投資經理梁杰文指，物管股選擇眾多，且一般規模及集資額較細，股份風險高，細價物管股一般首一、兩個星期交投較活躍，之後便會潛水。

●教育板塊續須注意政策風險

月內將展開招股的新股中，有兩隻為民辦教育股，國務院早前發布修訂後的《民辦教育促進法實施條例》，其後更有消息指內地計劃加強規管教育行業，包括禁寒暑假校外補習等，種種消息衝擊教育板塊。

馮宏遠指，二級市場股價已非常落後，政策不利板塊，認購教育新股更是可免則免，若招股期間撞正內地公布政策，上市表現肯定差，建議投資者可待政策明朗化時買美國預託證券(ADR)，如新東方教育(美股：EDU)的網上業務較少受影響。

不過，他重申政策仍非常「兇險」，個別企業甚至即將面臨倒閉，機構投資者一般會等股價跌至低谷才考慮入市，目前市場顯然尚未完全消化負面因素。再者，板塊同時有多隻股份上市籌集資金，掛牌後股價表現一般潛水。

黃子燊則表示，教育板塊受政策的影響較大，而且從美股市場的中概教育股可見，當負面政策一推出，即使是最大型的新東方教育一下子便跌逾10%，起伏相當大。

此外，梁杰文認為，民辦教育股的市況及前景不佳，基礎投資者不多又不知名，因此建議視乎上市後及業績表現再決定。

他又呼籲投資者在買入新股時，不妨在股份完成招股後留意定價，現時上限定價或會偏貴，若反應較差，下限定價會令估值較合理。投資者亦可留意超額認購倍數，一般而言，超額認購超過20倍，便會啟動回撥機制，散戶分分鐘人踩人，又無承接。反之，若認購倍數不足15倍，則利好股價，因為大基金承受風險的能力較高，亦不會急着沽貨。