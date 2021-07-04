一手樓下半年開局氣氛熱鬧　部分單位已提價

踏入下半年，首個周末的一手樓市氣氛熱鬧。啟德舊機場跑道區首個推出新盤開售反應理想，發展商隨即加推新一批單位部署次輪銷售，部分單位已提價。同時，其他各區樓盤承接亦不俗，馬鞍山臨海項目的兩房標準戶呎售近2.5萬港元，創出同類單位新高紀錄。

●維港1號首輪銷售沽出370伙 提價加推106單位

下半年首個推出新盤開售反應理想。 中國海外地產董事總經理游偉光表示，啟德維港1號周六(3日)展開首輪銷售，即日沽出370伙，套現約41.45億元。因應市場需求，周日(4日)加推價單第4號共106伙，並即時開始接受購樓意向登記。

新價單涵蓋28個一房、57個兩房及21個三房單位，實用面積由330至766方呎，買家最高可享13.5%折扣，折實平均呎價26,814元，折實售價由798.8至2,137.4萬元，呎價介乎23,204至28,748元。撇除景觀、樓層等因素， 部分單位實際加幅約2%。

●THE HENLEY I兩日速沽13伙 特色戶呎價逾2.8萬

●名日‧九肚山洋房2380萬售出 呎價2.67萬元

●信置新盤兩日沽12伙 套現逾1.2億元

同系馬鞍山Silversands期內亦連沽4伙，當中5A座7樓A室，實用面積504方呎，以約1,252.2萬元售出，呎價24,847元創項目兩房標準單位新高。

至於觀塘凱滙第2期售出3座49樓D室，實用面積449方呎，成交價約1,120.8萬元，呎價約24,963元。

●青衣明翹匯四房大戶逾1,300萬元售出