一手樓下半年開局氣氛熱鬧 部分單位已提價
2021年07月04日 20:08
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踏入下半年，首個周末的一手樓市氣氛熱鬧。啟德舊機場跑道區首個推出新盤開售反應理想，發展商隨即加推新一批單位部署次輪銷售，部分單位已提價。同時，其他各區樓盤承接亦不俗，馬鞍山臨海項目的兩房標準戶呎售近2.5萬港元，創出同類單位新高紀錄。
●維港1號首輪銷售沽出370伙 提價加推106單位
下半年首個推出新盤開售反應理想。 中國海外地產董事總經理游偉光表示，啟德維港1號周六(3日)展開首輪銷售，即日沽出370伙，套現約41.45億元。因應市場需求，周日(4日)加推價單第4號共106伙，並即時開始接受購樓意向登記。
新價單涵蓋28個一房、57個兩房及21個三房單位，實用面積由330至766方呎，買家最高可享13.5%折扣，折實平均呎價26,814元，折實售價由798.8至2,137.4萬元，呎價介乎23,204至28,748元。撇除景觀、樓層等因素， 部分單位實際加幅約2%。
●THE HENLEY I兩日速沽13伙 特色戶呎價逾2.8萬
屯馬綫全線通車帶動沿線物業交投受追捧。恒基地產(00012)旗下位於啟德的臨海項目THE HENLEY I，周末兩日(3至4日)暫已速沽約12個單位。其中Condominium D1樓A室連平台特色戶，實用面積298方呎，平台面積17方呎，獲買家以837.61萬元購入，呎價28,108元。
●名日‧九肚山洋房2380萬售出 呎價2.67萬元
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，新近售出20號屋，實用面積891方呎，花園及天台面積分別265與376方呎，成交價2,380萬元，呎價26,712元。該盤的洋房至今已累積售出18間，僅餘最後4座待售。
●信置新盤兩日沽12伙 套現逾1.2億元
信和置業(00083)旗下樓盤於周末兩日(3及4日)合共沽出約12個單位，套現超過1.2億元。其中與會德豐地產等合作的西南九龍維港滙III佔多伙，包括2座19樓D室，實用面積311方呎，成交價約875.6萬元，呎價約28,155元。
同系馬鞍山Silversands期內亦連沽4伙，當中5A座7樓A室，實用面積504方呎，以約1,252.2萬元售出，呎價24,847元創項目兩房標準單位新高。
至於觀塘凱滙第2期售出3座49樓D室，實用面積449方呎，成交價約1,120.8萬元，呎價約24,963元。
●青衣明翹匯四房大戶逾1,300萬元售出
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周日(4日)售出第2座10樓A室四房大戶，實用面積808方呎，售價1,305.8萬元，呎價16,161元。