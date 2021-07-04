Delta變異毒株肆虐　資金逃離東南亞股市

外國傳媒報道，外資正在洶湧逃離東南亞股市，投資者擔心疫情反撲將削弱該地區的經濟復甦，而疫苗推出緩慢意味着拋售可能暫時不會逆轉。

數據顯示，4至6月期間，總計有27億美元資金流出泰國、菲律賓和馬來西亞的股市，創出2020年第3季以來最大資金流出規模。由於債券孳息率有吸引力，這些資金轉而買入了這些國家的債券。

在東南亞國家艱難遏制具有高度傳染性的Delta變異毒株之際，投資者對疫苗推出將有助於東南亞經濟重新開放的預期正在破滅。在這個擁有超過6億人口的地區，疫苗接種也停滯不前：數據顯示，印尼、菲律賓和泰國只有不到10%的人口接種了疫苗，而馬來西亞約有11%的人接種。

摩根資產管理策略師Ian Hui說：「東協的許多經濟體仍在應對疫情，最近因病例激增而實施的限制措施推遲了預期中的復甦。我們預計這種情況不會持續下去，但這確實取決於疫苗接種的進展。」

東南亞最大的經濟體印尼是該地區唯一一個外資淨買入其股票的主要市場，第2季資金流入3.45億美元。不過，但即將生效的更嚴格疫情限制措施可能會抑制股票投資者的購買熱情，他們原本預期不實施封鎖會支持該國經濟增長。

該地區第二大經濟體泰國上周一(6月28日)全面禁止餐館堂食服務，並封閉了曼谷及附近省份建築工地的居住營地，為期一個月。馬來西亞政府延長了原定上周一結束的全國封鎖，菲律賓總統杜特爾特將首都地區和附近省份現有的人員流動限制措施延長到7月15日。

今年第2季，泰國主要股市指數變動不大，馬來西亞下跌2.6%，落後於MSCI亞太指數2.2%的漲幅。儘管外資流出，但菲律賓股票指數仍上漲了7.1%，從第一季9.8%的下跌中反彈。

泰國市值第二大銀行Kasikornbank Pcl的私人銀行業務主管Jirawat Supornpaibul說：「該地區的股市估值偏高令人擔憂，經濟重新開放和疫苗的推出提振了對利潤的樂觀情緒。新病例的激增將削弱這種樂觀情緒，可能促使更多投資者從股票轉向更安全的債券。」

以下是第2季外資流動數據(部分數據不完整)：

●泰國：14.8億美元流出股市；24億美元流入當地債券，為兩年多來最大的季度流入。

●菲律賓：股票淨賣出規模5.97億美元，為連續第9個季度賣出。

●馬來西亞：股市淨流出5.98億美元，為連續第13個季度遭到拋售；債券淨買入規模17.2億美元。