港股前瞻：恒指受制A股　料未跌完

港股第3季開局表現遜市場預期，恒生指數於7月首個交易日即挫逾500點、上周更累挫近千點，跌至28,300點水平，其中內地收緊對科技企業的反壟斷監管更成為跌市主因之一。分析指出，港股受制內地股市弱勢，「炒股不炒市」的情況持續。

美股周一(5日)因公眾假期全日休市，對於標指及納指近期連番破頂，香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，美國聯儲局目前只是「出口術」，市場預期年內貨幣政策未會提前縮緊，有利美股投資氣氛，惟恒指自3月以來一直處於橫行格局，主因內地收緊銀根，導致市場流動性偏緊張，短期對A股走勢造成壓力，料恒指維持於28,400至29,500點之間上落。

耀才證券研究部總監植耀輝則指，美股已持續強勢一段時間，故不太憂慮市場資金會一窩蜂轉泊美股，但留意到港股「北水」再現淨沽出迹象，因此相信恒指仍會向下，待企穩28,500點才有望反彈，較看好航運股等周期性板塊。

新股市場維持熱鬧，本周多隻新股截止公開認購。植氏續指，大市交投較為淡靜，市場焦點放在個股和新股上，由於近期醫藥板塊強勢，相信市場資金追捧醫藥類新股意欲較高。