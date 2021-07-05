本間高爾夫料內地市場將媲美南韓

邊氏直指，儘管內地屬高速增長的新興市場，年輕高爾夫球手持續增加，但整體數量仍不及日韓市場，故內地市場會以服飾為主的非球桿業務為發展主力，預計未來兩年內服飾銷售佔比會超越球桿業務。

在疫情帶動下，集團截至今年3月底止年度來自電子商務的銷售額，按年增逾一倍。邊氏稱，電商佔內地銷售超過一成，未來將持續開拓網上銷售渠道。同時，今年計劃在華增設10至15間自營門店，因實體門店為消費者帶來的體驗不可取代。

新疆棉風波背後，內地潮流品牌加速崛起，「國潮」盛行大受內地消費者青睞。但她認為，事件對集團的內地業務沒有影響，因旗下品牌定位為超高端及高性能，已在業內建立認可度和地位，目前亦未有考慮收購其他國產品牌。

假設今年再無大規模新冠肺炎疫情爆發，邊氏估計，從首財季表現來看，今年各市場均有良好反彈。其中，日本疫情雖較反覆，惟當地人現已恢復高爾夫等運動，故料日本市場今年可回復至疫前水平，重錄逾20%增長。

其他海外市場方面，由於集團從2018年起才進入歐美市場，加上目前滲透率亦僅1%，因此增長潛力仍然巨大，中長期將以達到10%市佔率為目標。

對於原材料漲價問題，她透露，儘管集團已與上游供應商已簽定長期合約，未來產品價格波動不大，但面對全球通脹壓力，或有輕微漲價的可能。