東方日報B1：拆解百年變局　美阻中國突圍　澳洲預亂到2060

中美兩國7月初各有重大慶典，領導人立場鮮明，確立了不可逆轉的世界政經百年變局，美國一邊聯合盟友，一邊企圖以經濟戰陰乾「頂心杉」，尤其俄羅斯，令中俄聯盟之勢甚明顯。同時變種病毒重創東南亞供應鏈，意味中美零和爭霸開始！展望未來，有「印度神童」之稱的阿南德警告，全球恐亂到2040年，今年9月後股市有難；澳洲更估衰到2060年。

美國聯儲局面對萬物齊漲，仍矢言通脹僅暫時，繼續大印銀紙放水，等同向全球輸出通脹，加上金融炒作令通脹加劇，對新興經濟體傷害尤大，因這些經濟體尚未從疫情的打擊中復原，已被迫要加息壓抑通脹。隨着Delta變種病毒擴散，令缺乏疫苗的東南亞經濟體，主要是東盟成員國面對新一輪外資撤離。多個新興經濟體被陰乾，恰巧也是中國拉攏及外貿對象，使美國能更集中打擊中國。

目前形勢是「親美派」發達國家央行大部分仍維持利率及借貸成本不變，惟不少新興經濟體已無奈加息。今年首季俄羅斯、巴西和土耳其相繼成為疫情以來首先進入加息周期的經濟體，其他年內加息的新興國還包括墨西哥、捷克等。

俄羅斯和巴西均是資源和糧食大國，在需求強勁疊加天氣異常乾旱下，近期糧食價格飛升。為壓抑通脹，俄羅斯已採取包括對穀物和葵花籽等糧食施加出口關稅的措施，近期更擴至鋼鐵、鎳、鋁和銅。惟這舉措或令其他國家因供應減少而面臨更大通脹壓力，特別是美國西部也受旱災影響，包括小麥和玉米出口價格可能攀升，中國難免受衝擊。

中國是去年全球唯一錄得經濟增長的主要經濟體，反觀其他地方預料最少需要兩年才能令經濟返回疫前，疫苗接種緩慢的新興市場形勢更差。然而，俄羅斯面對5月通脹升至5年最高的6%，該國央行上月再加息半厘，主要利率上調至5.5%，並預告未來幾個月會繼續上調；巴西年內已加息3次，最近一次是上月大手加息0.75厘，主要利率上調至4.25厘，亦預告下次議會再加息。

印度、馬來西亞、泰國等新興市場指標均顯示，市場對這些地方的貨幣政策收緊預期正在增強。目前估計，南韓央行最快今季加息，意味其可能比亞洲其他央行更早縮減疫情期間的刺激措施。

理論上，加息有助吸引資金，但因變種病毒引發新一輪疫情，令新興市場復甦步伐更慢，海外資金正流出東南亞股市。外媒顯示，於4至6月期間，東盟10國之一的泰國、菲律賓和馬來西亞股市共流失27億美元(約210.6億港元)，是去年9月底季度來最傷。摩根大通資產管理認為，許多東盟經濟體仍受困疫情，經濟前景取決疫苗接種進度。數據顯示，印尼、菲律賓和泰國只有不足10%人口已完成接種疫苗，馬來西亞亦只有約11%人口接種。

面對中美硬碰，近期屢次估中疫情發展而聲名大噪的「印度神童」阿南德(Abhigya Anand)，近日罕有對全球經濟發表預言，直指去年12月21日起世界進入大變局，未來20年是400年來最動盪的時期，即最少亂到2040年。疫情反覆的澳洲則似打定輸數，預警關閉邊境與封城等防疫措施，將造成財政赤字與人口增長放緩，料後續影響最少長達40年之久，財赤恐至少延續至2060年。

澳洲財政部於每5年才發布一次的報告(原訂去年發表，因疫情延遲)指，雖然當地復甦狀況良好，但疫情影響仍將持續多年。人口問題方面，該國封鎖邊境後，人口增長率降至逾百年來最低。因移民預計要2024至2025年才會恢復至疫前水平，故報告估計到2060年，澳洲人口將從現在的2,570萬，增加至3,880萬，較原先估算晚了6年，為首次下調長期人口推測，意味人口老化將是重大挑戰。

短期而言，「印度神童」阿南德指明數個需要關注的時間點。包括本月開始，全球動盪形勢短暫回穩，惟9至11月會急轉直下，迎來最糟糕時期，影響全球疫情、經濟及股市，直至11月21日後才會逐漸改善。不過，由於市場對疫苗有憂慮，經濟將有泡沫化危機，到明年5月後，經濟雖逐漸好轉，但傷害已造成；2023年4月後，經濟再次進入增長期。

姑勿論預言屬迷信與否，事實是美股近期雖然愈升愈有，標指和納指上周五齊創收市新高，標指更連升7日，創去年8月以來最長升浪，但從板塊變動來看，會發現「聰明錢」已流入防守股。誠然，面對Delta變種病毒蔓延，投資者似乎正減少風險，航空和郵輪股遭拋售，「宅概念股」重新受青睞。企業招聘困難加劇人們對工資上漲的擔憂，議價能力較高的企業受捧，科技等高增長行業重新佔上風。

更甚者，參與今次上漲的股票數目減少了，顯示標指有「托沽」迹象，即大戶為出貨而推高重磅股營造升市假象，升浪或隨時告一段落。數據顯示，截至上周四止一周，美股交易所買賣基金(ETF)流失近60億美元，與今年頭幾個月吸逾2,000億美元新資金的情況截然不同。

後市方面，聯儲局本周公布會議紀錄，或揭露更多討論縮減買債的細節，料影響市況。周二議息的澳洲央行雖料按兵不動，但經濟師估該行最快明年底加息，較央行預估的2024年早得多。

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