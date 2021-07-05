調查：逾六成分析師料通脹壓力續增

新冠肺炎疫襲全球一年多，特許金融分析師(CFA)協會最新調查顯示，面對全球央行寬鬆的貨幣政策，整體約三分之二的受訪者均認為，未來一至三年通脹壓力將趨緊張。其中，約37%香港受訪者指大規模的貨幣刺激措施，令市場對紙幣信心下降。該協會亞太區行業倡導總經理梁家恩表示，投資者傾向將錢轉移至虛擬貨幣等其他資產組別。

該協會今年3月對旗下成員及分析師進行問卷調查，結果發現對於在通脹下，央行會否收緊貨幣政策的看法不一致。全球約31%受訪者認為量化寬鬆(QE)導致通脹，加上供不應求，央行會「收水」；另約34%則認為央行會維持量寬。

全球近六成受訪者認同各地政府在疫情危機的角色擴大，政府開支佔本地生產總值(GDP)比例增加，稅項隨之上升。約四成亞太區受訪者認為，經歷一年疫情後，平台經濟崛起，相比之下全球僅三成受訪者認同。

惟梁氏指，全球約27%人反映，龐大量寬破壞傳統法定貨幣的信心，卻有利虛擬貨幣及投資熱潮，亞太區更甚。約44%全球受訪者相信，全球社會貧富差距將進一步擴大。

全球逾四成受訪者指，其所在地區的經濟出現「K形」復甦，意味不同階層、企業、地區及行業有不同的復甦；相信未來一至三年內經濟回復至疫前水平的比例，明顯較低。

疫情下有更多熱錢流入股市，她指出，散戶炒股以往是香港專屬現象，但由於美股炒股方式加入新科技，以及電玩遊戲零售商GameStop(美股：GME)獲散戶支持，大舉挑戰華爾街大鱷成名，促使更多人炒股。惟她認為，監管機構需檢視投資者的保障是否足夠。

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