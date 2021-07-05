鄺紫珊：A股建立長倉時機已至

在科技股領漲下，美股持續強勢，而A股市場也開始趕上，其中主要聚焦於人工智能等科技股、潔淨能源等擁有持續性概念的股份，以及大中華市場。

踏入下半年，從整體經濟環境及市場表現來看，今年投資重點將聚焦以下幾方面，包括疫情後復甦所帶來的經濟表現，而利率料將低迷一段時間，現階段宜審慎看待通脹；另外，中國股市經過長時間的調整，現在是重新建立長遠投資的好時機；而擁有持續性投資概念的板塊也是未來可注視的新主流。

隨着全球經濟重新啟動，對資源的需求將大幅回升，相信能源及大宗商品也可以繼續有良好的表現。受惠於美國總統拜登的政策，預期基礎設施、潔淨能源及5G題材也將受惠。

過去一年全球屬於可持續發展領域的相關資產管理總規模達到約1.7兆美元，所佔比例超過三分之一，這顯示有關投資趨勢不但受惠疫情而加速增長，而投資者也愈來愈相信，並認為可持續投資對提升投資成效及風險管理起到非常重要的位置。可持續投資即ESG，即投資的企業在環境(Environment)、社會(Social)、公司管治(Governance)的相關產業，包括投資於低碳、環球氣候變化概念等可持續的產業。

面對近期通脹的上升，美國聯儲局可有機會於2023年略微調升利率，而市場也預期聯儲局於明年開始縮減資產負債表。未來金融市場雖難免更加波動，展望後市仍相對看好風險性資產，但宜對投資採取謹慎態度，需做好風險控制，不宜過分進取。

另外，科技股經歷之前的大幅調整，已來到相對低點，再加上科技企業的盈利上調，下半年又是科技股的傳統旺季，因此以科技股為主的成長型股票，可望在第三季有不錯的投資契機。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊