嘉信理財：科技股下半年增長空間細

雖然由於美國通脹壓力持續增加，5月份的消費者物價指數(CPI)年增率達5%，創近13年以來最快增幅，不過聯儲局主席鮑威爾續派定心丸，淡化通脹風險，重申在就業市場和經濟出現全面復甦之前，聯儲局都不會加息。此後，美國總統拜登宣布參議院跨黨派小組就1.2萬億美元基建計劃達成協議，在經濟樂觀浪潮的推動下，進一步推高美股，標普、納指亦創新高。

美國今年首季國內生產總值(GDP)以年率計按季增長6.4%，預料美國第二季GDP增長可高達9.4%，但相信到之後經濟增長速度及公司盈利增速第二季已經到頂，之後增長速度會放緩。

根據花旗經濟驚奇指數(Citigroup Economic Surprise Index，ESI)也有較大的下降，最近公布的經濟指數已不是正面驚奇，以往這個指數下跌，也意味着股市平均回報也有下跌，但CEO信心指數最近樂觀，其實也跟股市呈相對走向，未來股市走勢偏弱。

經濟反彈以及公司盈利的增長等好消息已大部分反映出來，對市場來說有一定風險，很多公司增長率已經到頂。加上需要觀察聯儲局未來的政策。聯儲局最近會議的政策表述並沒有太大驚訝，利息維持0.15至0.25厘，也並沒有減低買債規模，不過在3月開會的時候，聯儲局官員中只有7位表示2023年需加息一次以上，這次一共有13位官員同意，看法偏向鷹派。

但股市不一定立即反映出來，因為通脹屬暫時性，最近美國10年期債券息率有下降趨勢，不過以現時經濟復甦情況來說，1.5厘以下息率算是偏低，相信年底前會反彈至2厘。雖然利息愈低，科技股表現有所改善，但價值股表現亦不錯，假如負面關係繼續存在，科技股未來半年增長空間不多。

隨着經濟繼續反彈，目前比較看好能源股，未來3至6個月有需求，同時亦看好醫療、保險及與疫苗相關的股份。另外，預測短期內歐洲股市表現較美股及其他新興市場優秀，歐洲盈利增長比較多，特別是受惠純利增長的價值銀行股及小型股。

嘉信理財私人客戶顧問副總監 游國義