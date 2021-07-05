道指期貨偏軟　金價靠穩

●美匯指數報92.29；港匯見7.7660；離岸人民幣(CNH)升至6.4714；美元兌日圓處111.14；歐元回落至1.1858，英鎊漲至1.3830。金價升上1,785美元。布油報76.13美元，紐油見75.16美元。比特幣於3.53萬美元水平上落。道指期貨受壓。

●港股ADR指數上周五收報28,405點，升94點或0.33%。

●即月恒生指數夜期上周五收報28,320點，升171點，高水10點，成交14,591張。

●美國白宮顧問Brian Deese就全球晶片短缺問題發表講話，稱專家和白宮政府預計，今年下半年半導體供應將有所改善。

●紐約8月期金上周五收報每安士1,783.3美元，升0.4%，連續3日上漲，創逾1周收市新高，全周計累升約0.4%。

●紐約8月期油上周五收報每桶75.16美元，跌7美仙或0.09%；布蘭特8月期油收報每桶76.17美元，升33美仙或0.44%。

-以沙特和俄羅斯為首的產油國聯盟石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)的JMMC(部長級聯合監測委員會)會議在上周五仍然陷入僵局，已是連續第2日暫停會議，新一輪談判將於周一(5日)繼續進行。

●英國富時100指數上周五收報7,123點，跌1點或0.03%；法國CAC指數收報6,552點，跌少於1點；德國DAX指數收報15,650點，升46點或0.3%。

●歐洲央行行長拉加德表示，面對着歐洲復甦依舊脆弱的現實，歐央行還沒有準備好結束緊急抗疫買債計劃(PEPP)，並稱疫情期間PEPP已向金融體系注入超過1萬億歐元。

●外媒引述知情人士稱，英國最大半導體公司Newport Wafer Fab將被Nexperia收購。Nexperia是一家由中國科技公司全資擁有的荷蘭公司。該宗收購的交易價格可能達6,300萬英鎊(約8,700萬美元)。

●恒指公司宣布，因應華晨中國、中國華融、保利協鑫能源持續停牌，將於周五(9日)收市後以系統最低價格(即0.0001元)從相關的指數中剔除，變動將於7月12日起生效。