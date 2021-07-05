移民賣樓潮有多嚴重？對香港樓價有何影響？

發生在香港國際機場的一幕幕與親友的離別場面，相信是近期震撼香港人心的畫面之一。俗語有云，人生最大的痛苦莫過於生離死別，移民人士的離愁別緒，留下的人自然能夠體會，正所謂兔死狐悲，物傷其類。而移民對香港樓市有甚麼影響？請聽在下娓娓道來。

離港原因人人不同，亦實在沒有必要深究，更值得我們探討的是，究竟有沒有移民潮？移民潮有多嚴重？隨之而來有甚麼後果？才是亟待正視的問題。至於，未來如何令香港人安心留下來，不再想移民，更是整個社會需要關心的議題。尤其是大規模移民的後遺症影響深遠，最近一、兩年卻未必有太大分別。

由於沒有官方的移民數據，大家都只能由千頭萬緒的新聞中窺探移民人數。其中一樣正是俗稱「良民證」的「無犯罪紀錄證明書」的申請數目。移民專家指出，申請良民證屬於移民籌備中的最後一環，成功後就能隨時起行。根據警務處數字，今年首5個月已有逾1.5萬人申請。值得留意的是，透過BNO移居英國的港人，不需要申請良民證。與此同時，有報道指出，6月以來，每日離境人數逾千人，雖然並非每人都是移民，但是相信現時去旅行的人屈指可數，不是嗎？

網上論壇有許多人說，移民港人多數冇樓揸手，就算真有移民潮，也對樓市沒有影響，因此近期樓價又再癲升。坦白講，移民的人有沒有樓？會不會賣樓移民？大家都沒有數據，亦沒有人說得準。但事實證明，近月二手成交的確大增。根據土地註冊處及美聯物業房地產數據及研究中心，截至6月30日，今年二手住宅成交約3.3萬伙，若今年餘下時間保持過去半年的熾熱程度，料今年成交至少6.6萬伙，勢創2013年至今的8年高；而過去8年，二手成交介乎40,466至49,538宗，換言之，今年成交有可能大增33至63%。若說當中賣樓移民的人只佔極少數，你信嗎？可見賣樓移民人數相當可觀。

而且由新聞畫面中所見，大部分移民都是正值當打之年的中產或年輕人，許多人更是拖家帶口，香港失去寶貴的勞動力已是不爭事實。二來，相信有孩子的朋友都知道，孩子是許多家庭中的消費主力，正所謂「大嘅唔食，細嘅都要食」，只要涉及孩子的衣食住行，家長莫不疏爽，「細路錢」同「女人錢」一樣易賺，更別說孩子是香港未來。

事實上，許多發達國家及地區都面臨人口高齡化的威脅，因此，壯年成人及孩子，自然是多多益善；但目前香港不單面臨人口高齡化，更同時面對移民潮，對本地經濟及消費，無疑是一場災難。

在人口減少及勞動力流失的困境下，未來樓市明顯失去承接力，而最近的樓價大升，睇淡之人大可視之為「強弩之末，勢不能穿魯縞」，再升亦沒有多少空間了。加上早兩期所探討的香港新樓市政策，將會緊貼內地的房住不炒的大方向。長遠來說，樓價可升的空間有限，下跌的空間卻不小。

東網產經專欄作者 林南冧