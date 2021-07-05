向世界錢進：赴英移民須留神　港樓有賺要課稅

移民英國的門檻大降後，愈來愈多港人認真思考移英。不過，移民前要考慮的因素和準備工夫不少，除要安排妥當在英國居住、就業、子女教育等需要外，稅務事宜更不容忽視。由於英國採取全球徵稅，港人在英國以外的收入和資產增值都需要課稅，計好稅務支出是一大課題。

香港採用地域來源原則徵稅，即只有源自香港的利潤才須在香港課稅，而英國是全球徵稅的國家，英國稅務居民要為來源自英國及海外(包括香港)的收入交稅。

●全球收入亦要申報

英國的稅務年度為每年的4月6日至翌年4月5日，如果期間在英國居住超過183天，在這個課稅年度就是稅務居民，需要報稅。若以電子方式報稅，報稅表遞交期限是課稅年度結束後的1月31日。

惟要注意，即使課稅年度期間在英國居住少於183天，也有機會需要報稅，因居民跟英國有多少聯繫也是其中一項評定稅務居民身份的條件，例如英國是否唯一居住地、配偶和子女是否居於英國、在之前3個課稅年度是否擁有英國稅務居民身份等。

CWK中遠環球會計師事務所創辦人及主席陳樂禧表示，若你入境英國少於183天但已有收入，例如找到工作，就自動成為稅務居民當成為稅務居民後，你的全球收入(即使不在英國)都需要納入你的收入去交稅。

【打工仔入息稅率可高達45%】

英國稅制相對複雜且涵蓋範圍廣泛，但部分稅項已自動扣除，例如打工仔每月出糧前，英國稅務海關總署已經透過PAYE系統(Pay As You Earn)自動扣除入息稅和國民保險稅，打工仔收到的是除稅後的薪金，所以視乎不同情況，如果僱員沒有其他收入，有機會不用自行報稅。

據悉，英國這樣做有助減少打工仔在稅季來臨時因欠缺儲蓄而要借錢交稅，亦可預防納稅人逃稅。

【年收入不足14萬毋須繳納】

按最新英國入息稅稅階，課稅年度內收入12,570英鎊(約13.56萬港元)或以下，不用繳稅；收入12,571至50,270英鎊(約13.56萬至54.25萬港元)，稅率20%；收入50,271至15萬英鎊(約54.25萬至161.88萬港元)，稅率40%；而超過15萬英鎊(約161.88萬港元)的收入，稅率為45%。

至於國民保險稅，每月收入797至4,189英鎊(約8,600至45,200港元)，需按月薪繳付12%款項；而每月收入超過4,189英鎊(超過45,200港元)，需按月薪繳付2%款項。

英國稅率不低，加上有類似香港強積金制度的工作退休金計劃，打工仔扣減本身的生活開支後，每月能夠儲起的金額可能所餘無幾。然而，當地有較優厚的醫療、社會保障等福利措施，也可助市民減輕生活負擔。

【海外投資有斬獲須繳增值稅】

對港人而言，資產增值稅更受關注。陳樂禧指，當港人成為英國稅務居民，如在全球任何地方賣出物業、股票、債券，或其他投資資產並取得利潤，相關利潤需要繳交資產增值稅，因此建議香港人盡可能在離港前把相關資產賣出。

資產增值稅的稅率視乎納稅人的收入處哪個稅階，高收入人士要就賣出物業的資產增值部分繳交28%資產增值稅，其他如股票等資產的稅率則為20%。基本收入人士則分別要就物業和其他資產分別繳付18%和10%的資產增值稅。

【在港物業不再是主要居所】

如果售出的物業是唯一主要居所，從來沒有租出或出商業用途，面積少過5,000平方米，以及買入目的不是為了資產增值，符合上述所有條件可以申請豁免資產增值稅。

惟要留意，當港人移居英國，在香港的居所就不再是主要居所，不論是出租或空置，都不會獲豁免稅項優惠。目前英國政府會給予移民9個月寬免期，亦即港人抵英後在9個月內售出原有的香港物業，仍可豁免資產增值稅。因此，港人在抵英9個月內沽出香港物業套現是較可取的做法，除非預計物業日後升幅會大於要繳付的稅項。

陳氏又指入境英國不能帶太多現金，離港前可先開設離岸戶口，方便把沽售資產套出的資金由香港戶口轉入英國，亦宜先申請扣帳卡作為英國日常消費付款之用，因現時英國很多地方已不收取現金。

另有專家建議移民人士把資產做好分隔。成為英國稅務居民前，宜先把在香港及在英國以外地方累積的收入及資產存放在一個獨立帳戶。即使這筆資金日後匯入英國，都不會被徵稅。然而，若移民人士沒有做好分隔，把這筆資金與成為英國稅務居民後產生的資金混合，整筆資產就有機會被徵稅。

【開設離岸信託免墮遺產稅網】

移民人士即使一直持有資產不出售，藉以避開繳納資產增值稅，但最終亦要面對英國的遺產稅問題。

遺產稅是對死者遺留下來的資產及去世日之前7年內贈予財產所徵收的稅項，所有稅額由遺產的繼承者承擔。現時英國的個人遺產免稅額為32.5萬英鎊(約350萬港元)，若遺產包括個人居所，免稅門檻可提高至50萬英鎊(約539萬港元)。

在免稅額以內的遺產不需要繳納遺產稅，只需要向英國稅務海關總署申報就可，而超過了免稅額部分的遺產會被徵收遺產稅，稅率40%。另外，在去世前的7年內，饋贈房地產、金錢給子女或別人，而金額超過免稅門檻，同樣會被徵收遺產稅，贈送年期愈近稅率愈高。值得注意的是英國居民給自己配偶或法定伴侶的遺產不需繳交遺產稅，但給其他人(包括子女和兒孫)的遺產則需要繳交稅。

【海外資產不計算在內】

因此，為了減低受英國遺產稅的影響，移民人士宜先做好資產承繼安排。目前較常見的做法是移民人士在取得英國居籍前，先在英國以外成立受益人為自己的離岸信託，把資產轉到該信託名下。

原因是英國的遺產稅以原本資產持有人的稅務居籍計算。如果原本資產持有人並非英國居籍居民，即使遺產受益人已經移居英國，遺留給受益人的海外資產(包括香港物業、離岸銀行戶口資產)不用付英國遺產稅。即使原本資產持有人在設立信託後獲得英國居籍，信託名下的海外資產同樣不用繳英國遺產稅。