陳鳳珠：資金料續追捧盈喜股

恒指於6月份先跌後回升，惜6月收市未能穩守29,000點關口，上半年港股錄得約6%的升幅。預期踏入7月，資金或會開始部署企業中期業績，料資金將繼續追捧發盈喜或增長類個股，繼續出現資金輪動情況。日前大市曾升至接近4月底及6月初的高位，估計7月份恒指或有望出現突破。

國家統計局公布的6月份官方製造業採購經理指數回落至50.9，但勝市場預期，製造業繼續處於擴張狀態，當中汽車製造業指數連續兩個月收縮，反映晶片短缺影響行業發展。另外，價格指數亦從高位回落，主要因近期內地推出的「保供穩價」政策奏效，遏抑原材料價格上升趨勢。

人行近日於公開市場展開300億元人民幣的逆回購操作，處於淨投放狀態，並結束近4個月以來的百億元人民幣逆回購操作模式，以維持市場跨季度及半年結的資金流動性穩定充裕。人行貨幣政策委員會指須防範外部衝擊，表示目前內地經濟情況穩中加固，穩中向好，但國內外環境仍然複雜嚴峻，故要加強經濟形勢的分析。對內方面，未來將要健全市場化利率形成和傳導機制，推動實際貸款利率進一步降低，而穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持經濟於合理區間運行。

另外，今次會議未有提及「人民幣匯率總體穩定」，而改為「人民幣匯率預期平穩」，因第二季人民幣兌美元的匯價急升後回落，雙向波動，料近期人民幣匯率開始回穩，而人行未來將深化匯率市場化改革，增加人民幣匯率的彈性。

雖然近期市場的流動性仍然穩定，但內地部分熱點城市的銀行或收緊房貸業務，部分銀行的上半年房貸額度已用完，第三季額度亦出現不足情況，因此目前內地的房貸審批發放時間有所延長。去年底，人行及銀保監要求銀行調整信貸結構，調低房地產貸款及個人住房貸款的比重，而早前銀保監表示房貸集中度持續下降，而房地產貸款佔各類貸款的比重亦出現下跌，反映政策奏效。由於內地房貸審批發放需時，料可減慢資金流入樓市速度，減輕樓價持續上漲的壓力。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)