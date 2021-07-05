陳正犖：投資需求轉弱　金價緩慢下跌

我們將第三季平均金價預測調整50美元至1,750美元，與0至3個月目標價一致，並將2021年預測上調2%至1,760美元，但我們維持6至12個月目標看淡至1,575美元。

看淡金價的其中一個原因在於投資需求轉弱，尤其是黃金ETF市場，與2019至2020年淨買入的趨勢相比，今年看到淨流出的情況。我們相信金價可能已在2020年見頂，基本預測金價難以回到2,000美元。不過金價大跌的可能性亦不大。我們傾向在較低波動率的環境下，金價溫和下跌。

基本因素上，黃金珠寶消費於2021年及2022年在環球經濟復甦時看到有強勁增長，或支持實體黃金需求，但距離2019年正常水平仍然較低，主因不少新興市場仍在應對疫情，而在高油價及地緣政治趨勢下，亦鼓勵央行買入黃金，但與2018年及2019年史無前例的買入規模相比，現時已放慢。

技術上，金價於1,765美元為主要支持區間，若跌穿則可能下試黃金比率0.764水平及長線上升趨勢線匯聚位置1,733美元。若果此支持位短線亦失守，則可能加快下望三重水平支持範圍1,671至1,678美元。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖