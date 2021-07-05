潘梓生：油價極度超買料先整固

油價繼續拾級而上的姿態，執筆時終於站於75美元之上，直逼2018年的高位，若油價能夠突破77美元，將是2014年年底以來的新高。2014年時油價由逾百美元水平大幅下跌，最終至2016年的26美元才告見底，是因為當時美國頁岩油產能不斷提升，令市場進入供過於求的狀態。

然而，隨着去年期油跌入負數，不少頁岩油產商捱不住最終要倒閉，及至近期油價回升，美國原油產量雖有回升，但仍遠低於去年年初的高位，市場因此認為美國頁岩油產能回復的速度未及需求，因此令近期原油出現供不應求的狀況。現時即月油價貴下月油價近0.9美元，超過油價的1%，正反映現時油供應緊張的狀況。

油組當然知道油市場狀況，因此決定先增產每日40萬桶，但增幅少於預期，成功令油價向上突破。不過，油組會後卻傳出阿聯酋拒絕增產，理應為油價升勢火上加油，不過實際市場反應卻十分冷淡，利好消息未能再令油價更進一步，似乎走勢未算非常強勁。加上油價現進入極度超買位置，也逼近2018年年底的高位，而現時油價的日曆價差也沒有繼續擴大，似乎油價向上突破77美元的機率甚低，短期內油價可能傾向先於75至76美元之間整固。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生