中信建投：數碼基建提速有利通訊業估值

今年下半年，有四大趨勢值得關注。一是下半年5G建設將趕工，行業景氣度有望恢復，年內5G用戶滲透率有望超過30%，5G應用將逐步成熟；二是數碼化轉型將推動統一通訊與雲計算需求向好；三是美國對中國的科技限制仍持續，ICT設備商的市場格局或將再平衡；四是技術不斷迭代，下一代通訊網絡，如衞星互聯網、軍工寬頻網，量子通訊及6G將逐步就緒。

通訊行業仍將呈現結構性行情。通訊行業的周期性確實對估值有壓制，但作為科技行業中的基礎性行業，我們不能忽視其技術水平，中國通訊行業各細分賽道的龍頭幾乎都是全球龍頭，但很多龍頭公司的估值並未完全反映其地位。此外，物聯網、雲計算相關產業鏈方興未艾，周期性不強。投資者不能對通訊行業過度悲觀。

我們建議，圍繞3大投資主線：一是抓住「數碼經濟」帶來的機遇，如統一通訊、通訊模組，可擇機關注云計算產業鏈，如IDC等；二是重視「市場變革」突圍的企業，如內地ICT設備龍頭(含交換機、路由器、服務器、基站、網絡安全設備商等)、智能控制器龍頭與電信運營商；三是布局「未來網絡」相關的機會。

部分個股之中，億聯網絡是全球企業統一通訊龍頭企業，產品涉及桌面通訊終端、視訊會議及雲辦公終端產品。隨着疫情緩和SIP話機需求恢復，後疫情時代視訊會議行業需求持續旺盛，並帶動雲辦公終端需求的快速增長。考慮到公司統一通訊產品業務未來有望實現份額提升，視訊會議VCS業務有望快速增長，雲辦公終端產品有望成為新的業績增長點，疊加事業合夥人激勵基金計劃指引了5年期收入複合增長率潛在30%的增長。預計公司2021至2023年歸母淨利潤分別為16.2億元人民幣(下同)、20.9億元、24.7億元，維持「買入」評級。

另外，和而泰於家電、電動工具控制器領域處於領先者位置，聚焦高端客戶，份額持續提升。公司汽車電子控制器取得實質性突破，在手訂單大幅增加，具成長空間。子公司鋮昌科技在手訂單飽滿，向衞星5G與互聯網射頻晶片產業的拓展順利，如成功分拆上市將進一步提升其在行業內的競爭優勢。公司今年初推出期權激勵計劃，承諾2021至2023年歸母淨利潤較2020年復合增長率達到30%。預計公司2021至2023年歸母淨利潤分別為6億元、8.1億元、11億元，維持「買入」評級。

至於拓邦股份，則是內地領先的智能控制系統解決方案提供商，以電控、電機、電池、物聯網平台的「三電一網」技術為核心，深耕家電、電動工具與工業等領域，是工具行業智能控制解決方案的領導者，已經與全球TOP10電動工具廠商建立合作。公司近兩年積極推動組織變革，改革採購模式，優化客戶結構，進行產能儲備，經營效率得到提升。我們預計公司2021至2023年歸母淨利潤分別為7.3億元、8.4億元、11億元，維持「買入」評級。

移遠通信是全球蜂窩通信模組龍頭，市佔率居第一，車載前裝模組內地份額第一。全球物聯網連接數持續較快增長，通訊模組行業有望保持高景氣度。公司在管理方面或迎拐點，未來將強化費用管控及利潤考核，盈利能力有望提升。我們預計公司2021至2023年歸母淨利潤分別為3.5億元、6億元、9.5億元，維持「買入」評級。

工業富聯則是全球領先的智能製造及工業互聯網解決方案服務商。公司通訊及移動網絡設備業務在2020年前三季度受到疫情、貿易摩擦、客戶新產品推出滯後等因素影響，發展有所放緩，但從第四季度開始已經出現恢復性增長。同時，全球雲計算行業處於快速發展階段，公司大力拓展國內外CSP客戶，成效顯著。公司2021年將新能源汽車列入重要戰略方向，以高端精密製造的技術、燈塔工廠的模式進軍新能源汽車核心零部件的智能製造領域，以物聯網和車載系統切入車聯網，緊握市場機遇，有望為公司發展提供新動力。預計公司2021至2023年歸母淨利潤分別為213.6億元、249.1億元和287.5億元，維持「增持」評級。

至於風險提示方面，分別是國際環境變化，影響科技企業供應鏈安全與業績；人民幣升值，影響外向型公司的毛利率與業績；晶片及元器件影響超預期；運營商、雲計算資本支出不及預期；5G、雲計算、衞星互聯網等發展情況不及預期；流動性收緊影響市場估值體係等。

中信建投