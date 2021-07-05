保柏客戶保留率超過九成

保柏香港品牌、客戶及企業事務總監戴佩妮(Penny Davis)接受東網專訪時指出，由於新冠肺炎疫情使港人更注重個人健康保障，使該企今年首5個月個人市場收入按年錄雙位數增長。整體企業客戶保留率更超過90%，反映公司與客戶之間合作關係穩固。

該企最新發表有關「健康一體」(One Health)最新研究，調查本地逾300名人士後發現約97.2%受訪者對此說法並不認識。戴佩妮解釋，這泛指個人健康與綠色環保生活是互相依存。她引述調查指出，大多數受訪者同意政府及商界應為可持續發展作出更多承擔，分別高達87.1%及90%。雖然保柏並非上市公司，但她相信，公司在資源調配上有較大自由度，反而可投放更多資源在可持續發展上，以符合公司發展策略及客戶期望。

在具體行動上，戴佩妮表示，公司着力推動無紙化，冀提升客戶體驗，亦可響應減廢。她又指，現時逾88%客戶於網上使用電子文件索償，估計一年可減少消耗230萬紙張，相當於拯救近300棵樹木；同時，公司夥拍醫療機構卓健醫療逐步把傳統實體掃描膠片(X光、電子掃描、磁力共振等)改成電子形式，方便醫生診症及儲存病歷，料未來可減少使用80%以上的實體掃描膠片，等於節省約40萬個膠樽。

保柏亦有舉行步行挑戰，鼓勵多步行以減少碳足迹，客戶及員工可透過手機應用程式(App)紀錄步行公里總數，並可獲得獎賞。為發揮企業牽頭的力量，會與環保團體合作，舉行減廢工作坊及義工活動等，希望令更多人投入環保工作。